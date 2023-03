Comedians stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Christian de Sica e il duo Ale e Franz sono protagonisti di Comedians, in onda stasera 31 marzo alle 21.25 su Rai3. La trama si concentra su sei aspiranti comici che frequentano un corso di un noto cabarettista al fine di presentare un loro personale spettacolo. In platea un altro grande attore televisivo, che intende offrire un contratto al migliore di loro. Nel cast Natalino Balasso, Vincenzo Zampa e Walter Leonardi. Alla regia c’è invece Gabriele Salvatores, già premio Oscar nel 1992 con Mediterraneo. Comedians aprirà un ciclo di otto appuntamenti su Rai3 che vedranno protagonista il cinema italiano in tutte le sue sfaccettature. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Comedians, trama e cast del film stasera 31 marzo 2023 su Rai3

Il film di Gabriele Salvatores segue la preparazione di sei attori per lo spettacolo di stand-up comedy più importante della loro vita. Ciascuno però ha un grande difetto da risolvere. Ad esempio i fratelli Filippo e Leo Marri (Ale e Franz) non vanno mai d’accordo, ma dovranno farlo siccome lo show prevede una loro esibizione in coppia. Samuele Verona (Marco Bonadei) non nasconde a nessuno il suo essere presuntuoso e arrogante, al contrario di Michele Cacace (Vincenzo Zampa), timido e remissivo. Infine Gio Di Meo (Walter Leonardi) cela il suo ego dietro a un aspetto innocente, mentre Giulio Zappa (Giulio Pranno) è strafottente e indisponente verso i colleghi più esperti.

Dopo aver terminato un corso con la stella del palcoscenico Eddie Barni, i sei sono pronti a entrare in scena presso un importante club. Ad attenderli in platea ci sarà il noto comico Bernardo Celli (Christian De Sica), il quale ha intenzione di offrire un contratto a chi riterrà più meritevole. Al momento di salire sul palco, però, la tensione prende il sopravvento, riempiendo la loro testa di dubbi. Dovranno seguire gli insegnamenti del maestro con il suo umorismo pungente o appagare il pubblico, che ama temi meno raffinati? E se invece si puntasse per una terza via devota all’originalità? Tre quesiti a cui apparentemente non c’è risposta, fino al momento di mettere tutte le carte sul tavolo e sfruttare al meglio l’unica occasione di successo.

Comedians, qualche curiosità sul film stasera 31 marzo 2023 su Rai3

Sbarcato in sala nel 2021, il film di Salvatores è adattamento dell’omonimo spettacolo teatrale di Trevor Griffiths, celebre drammaturgo britannico. Per il regista italiano non si tratta di una prima volta, in quanto si era cimentato con le opere di Griffiths già negli Anni ’80, portando la pièce in scena al Teatro dell’Elfo di Milano. L’opera fu inoltre d’ispirazione per uno dei suoi primi lungometraggi, Kamikazen – Ultima notte a Milano del 1988. Girato esclusivamente a Trieste, ha incassato appena 177 mila euro al botteghino.