Come una volta – Un amore da favola stasera su Nove: concorrenti, coach e anticipazioni sulla seconda puntata

Dai primi flirt ai primi scontri, passando per difficili lezioni di dizione e un gran ballo da preparare. Continua l’avventura in stile Bridgerton dei concorrenti di Come una volta – Un amore da favola, in onda stasera, mercoledì 27 aprile 2022 alle 21.30 su Nove.