Come una volta-Un amore da favola, stasera su Nove: format, concorrenti e coach

Le storie dei romanzi rosa prendono vita e sbarcano sul piccolo schermo con Come una volta – Un amore da favola, in onda questa sera, mercoledì 20 aprile 2022, alle 21.25 su Nove. Già disponibile integralmente sulla piattaforma a pagamento Discovery +, il programma che unisce reality e dating show in un tutt’uno arriva finalmente in chiaro.

Come una volta – Un amore da favola: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Nove

Come una volta – Un amore da favola: il format

Come si legge nelle indiscrezioni diffuse sul web da qualche settimana, il nuovo format, prodotto da Casta Diva, targato Discovery e ambientato nel 1821, coinvolgerà sei ragazze e sei ragazzi che, alla ricerca dell’anima gemella, dovranno adattarsi a usi e costumi del passato: il corteggiamento, i duelli, i balli e i vestiti dell’alta società. Entrati nello sfarzoso palazzo che li attende, i concorrenti abbandoneranno i loro abiti moderni e indosseranno i panni di principi e principesse calati nelle atmosfere del diciannovesimo secolo. Nel corso delle sette puntate previste, il gruppo verrà ospitato nel Castello Reale di Govone e sarà seguito da un team di esperti: la psicologa e psicoterapeuta Elisa Vianello, che interverrà sulle modalità adoperate dai concorrenti quando si relazionano tra loro, il maestro di cerimonie Nicolay Selikovsky e quello di ballo Emanuele Pironti. Non mancheranno, ovviamente, i tutor: per le ragazze, soprannominate Damigelle o Mademoiselles, ci sarà l’istruttrice Laura Pranzetti Lombardini e per i ragazzi, invece, definiti Gentiluomini o Messieurs, il mentore Massimo Da Cepparello.

Come una volta – Un amore da favola: tutti i concorrenti

Tra i concorrenti di questa prima edizione troviamo la cubista Aurora Giaconia, la parrucchiera Sofia Tomassini, la studentessa di pianoforte Matilda Morri, la studentessa Clelia Cicoria, la social creator Gabriela Iacomi, la studentessa e video creator Glenda Resta, il musicista appassionato di gaming Riccardo Ridolfi, gli studenti Joseph Annunziata e Rocco Leo Gullà, il calciatore Davide Iovinella, il disoccupato Cristiano Tesse e il commesso Ruben Oscar Fratocchi.

Come una volta – Un amore da favola: dove guardare il programma

Dopo il suo debutto in streaming su Discovery +, oltre che sul canale nove del digitale terrestre e sul 145 di Sky, Come una volta – Un amore da favola sarà disponibile, solo per la prima puntata, anche su Discovery Real Time. Dalla seconda, invece, il programma sarà trasmesso solo ed esclusivamente su Nove.