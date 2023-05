Come ti divento bella stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità

Amy Schumer è protagonista del film Come ti divento bella, in onda stasera 16 maggio alle 21.20 su Rai2. La trama segue una cittadina newyorkese che vive costantemente con l’insoddisfazione di sé in una società che la critica per l’aspetto fisico e il carattere. Un giorno, dopo una caduta dalla cyclette in palestra, inizia a vedersi in modo diverso, tanto da farsi largo nell’azienda di cosmetici per cui lavora. Nel cast Michelle Williams, Emily Ratajkowski e Naomi Campbell. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Come ti divento bella, trama e cast del film 16 maggio 2023 su Rai2

Protagonista del film in onda stasera 16 maggio è Renee Bennett (Amy Schumer), giovane ragazza che vive a New York in continuo contrasto con il suo fisico. In qualsiasi negozio subisce lo scherno delle commesse, che non perdono occasione per farle notare di essere troppo grassa per alcuni abbigliamenti. Molto simile la situazione sui siti di incontri, dove le sue foto non trovano mai apprezzamento negli uomini in quanto non soddisfano gli ideali di bellezza della società americana. Per questo, decide di iscriversi in palestra e lavorare incessantemente sul suo aspetto. Durante una sessione di cyclette, tuttavia, un’improvvisa caduta le fa sbattere violentemente la testa per terra, tanto da perdere i sensi. Al risveglio, però, più di qualcosa è cambiato nella sua mente.

Renee infatti ha del tutto abbandonato la vergogna per il suo aspetto, sentendosi invece bella e sicura come non mai. La sua nuova predisposizione le fa assumere un atteggiamento spavaldo per strada, dove sbandiera a tutti il suo fascino, e a lavoro. Scala infatti rapidamente le gerarchie nell’azienda di cosmetici LeClair, dove ottiene la stima e il rispetto della datrice di lavoro Avery (Michelle Williams). Renne conquista tutti, tanto da trovare finalmente un fidanzato nel giovane e attraente Ethan (Rory Scovel). Tuttavia, ben presto la situazione finirà per sfuggirle di mano.

Come ti divento bella, 5 curiosità sul film stasera 16 maggio 2023 su Rai2

Come ti divento bella, nel cast del film anche due top model

Oltre a Amy Schumer e Michelle Williams, nel cast del film figurano anche due celebri top model. Presenti infatti Emily Ratajkowski nei panni di Michelle, fonte di ispirazione per Renee, e Naomi Campbell, che qui interpreta la direttrice d’azienda Helen.

Come ti divento bella, il cane di Amy Schumer sul set

Come riporta anche il sito Imdb, l’attrice protagonista Amy Schumer ha portato sul set il suo cagnolino per tutta la durata delle riprese. La star di Hollywood infatti non se ne separerebbe mai durante la lavorazione di un film, ritenendo il suo animale da compagnia un portafortuna.

Come ti divento bella, la data di uscita spostata per “colpa” di Avengers

Inizialmente previsto per il 27 aprile 2018, il film uscì nelle sale americane una settimana prima, il 20 aprile. La produzione decise infatti di evitare la sovrapposizione del film con il kolossal dei Marvel Studios Avengers: Infinity War, che avrebbe ridotto al minimo gli incassi. In Italia sbarcò invece solamente in estate, raggiungendo le nostre sale nell’agosto 2018 dopo la presentazione in anteprima al Giffoni Film Festival.

Come ti divento bella, chi sono gli autori del film

La trama del film si basa su una sceneggiatura di Abby Kohn e Marc Silverstein, quest’ultimo autore anche di Single ma non troppo e Mai stata baciata. Lo showrunner è inoltre marito di Busy Phillips, che nel film interpreta Jane, una delle migliori amiche della protagonista.

Come ti divento bella, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 32 milioni di dollari, il film ne guadagnò circa 95.5 al botteghino internazionale, di cui circa il 50 per cento negli Usa. Fredda la critica, come testimonia il 35 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes e il 48 su 100 su Matacritc. Amy Schumer ottenne tuttavia la nomination agli MTV Movie & Tv Awards e ai Teen Choice Awards come miglior attrice protagonista.