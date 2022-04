Come ti divento bella stasera su Rai2: trama, cast e curiosità del film

Amy Schumer e Michelle Williams sono protagoniste, stasera 26 aprile alle 21,20 su Rai2, di Come ti divento bella. La trama ruota attorno a una giovane ragazza che, dopo anni di emarginazione per il suo aspetto, vede la sua vita cambiare improvvisamente. Nel cast anche Rory Scovel e le top model Emily Ratajkowski e Naomi Campbell. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Come ti divento bella, trama e cast del film stasera 26 aprile 2022 su Rai2

Il film di Abby Kohn e Marc Silverstein racconta la vita di Renee Bennett (Amy Schumer), giovane di New York costantemente nel mirino della gente per il suo aspetto fisico. Persino quando si reca in un negozio per fare shopping, le commesse la deridono poiché troppo grassa per vestire alcuni abiti alla moda. Scarso anche il successo sui social network o sui siti di incontri, dato che i suoi scatti sono poco appetibili per gli standard dell’esigente società americana. Un giorno però, improvvisamente, la sua vita cambia del tutto.

Durante una lezione di spinning, Renee cade e batte violentemente la testa perdendo i sensi. Al suo risveglio, la percezione di sé e del suo corpo sono mutate tanto che lei stessa si vede come bella e irresistibile. Sente infatti di piacere alla gente, sbandierando ai quattro venti il suo fascino e mostrando un atteggiamento a lei mai familiare. Nonostante il suo aspetto non sia mutato per nulla, la grande autostima le consente di fare colpo su molte persone. Tra queste la sua direttrice di lavoro, Avery LeClair (Michelle Williams), e Ethan (Rory Scovel), un ragazzo che inizia a frequentare. L’idillio però non dura in eterno e molto presto la situazione le sfugge di mano.

Come ti divento bella, le curiosità sul film stasera 26 aprile 2022 su Rai2

Al fianco di Amy Schumer recitano anche due celebri modelle internazionali. Si tratta di Naomi Campbell, la “Venere nera” della moda, che veste i panni di una direttrice dell’azienda per cui lavora la protagonista, ed Emily Ratajkowski. La top model da 29 milioni di follower su Instagram, salita alla ribalta nel 2013 per la sua apparizione nel video di Blurred Lines di Robin Thicke, interpreta Mallory, un’amica sgarbata di Renee. Non si tratta però delle sole curiosità su Come ti divento bella. Imdb riporta che Schumer si fece accompagnare dal suo cane per tutta la durata delle riprese. Singolare anche il momento dell’uscita del film in sala. Inizialmente previsto per il 29 giugno 2018, venne anticipato al 27 aprile per via dell’incredibile quantità di reazioni positive al trailer negli Stati Uniti. Succcessivamente, la produzione spostò l’uscita definitiva al 20 aprile per evitare la concorrenza del kolossal Marvel Avengers: Infinity War.