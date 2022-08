Come ti ammazzo il bodyguard stasera su Rai4: trama, cast e 5 curiosità

Comicità e adrenalina in salsa action. Questa la ricetta di Come ti ammazzo il bodyguard, film del 2017 in onda stasera 5 agosto alle 21,20 su Rai4. La trama vede la miglior guardia del corpo al mondo cadere in rovina dopo la morte di un suo cliente. Un giorno riceve l’incarico di proteggere un serial killer che deve testimoniare contro un sadico dittatore. Nel cast Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman e Salma Hayek, alla regia c’è invece Patrick Hughes. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Come ti ammazzo il bodyguard, trama e cast del film stasera 5 agosto 2022 su Rai4

Protagonista del film di Hughes è Michael Bryce (Ryan Reynolds), in passato la miglior guardia del corpo sul pianeta ma oggi in declino. Due anni prima, infatti, un suo cliente giapponese, il trafficante d’armi Kurosawa, è morto sotto la sua protezione e da allora ha perso il suo posto d’élite sulla piazza. Ormai si districa in lavoretti di poco conto, solo per racimolare qualche soldo e sperare di riconquistare la sua ex fidanzata, l’agente dell’Interpol Amelia Roussell (Elodie Yung). Intanto, proprio quest’ultima deve scortare all’Aia Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), killer professionista, per testimoniare contro Vladimir Dukhovich (Gary Oldman), dittatore della Bielorussia. Kincaid ha accettato di condividere le sue informazioni sul leader in cambio della libertà della fidanzata Sonia (Salma Hayek).

Quando il convoglio che scorta Kincaid viene attaccato, Roussell scopre che c’è una talpa nell’Interpol. Non potendo fidarsi di nessuno, decide di rivolgersi al suo ex Bryce per il difficile compito. Quest’ultimo accetta, ma solo a patto di ripristinare la sua reputazione. I due si imbarcano così in un viaggio che mette subito in risalto la differenza di carattere. Michael è infatti un uomo preciso e metodico, mentre Kincaid si lascia più delle volte sopraffare dall’adrenalina e dall’improvvisazione. Nel corso della convivenza forzata, però, si renderanno conto di avere in comune molto più di quanto pensano. Fin quando Bryce non scopre che è proprio Darius l’assassino di Kurosawa e dunque l’artefice della sua rovina.

Come ti ammazzo il bodyguard, 5 curiosità sul film stasera 5 agosto 2022 su Rai4

Come ti ammazzo il bodyguard, la parodia della locandina di Guardia del corpo

La locandina ufficiale del film vede Samuel L. Jackson in braccio a Ryan Reynolds. I più attenti noteranno che si tratta di una copia in chiave parodistica del poster di Guardia del corpo. Nel film del 1992 di Mick Jackson era Kevin Costner a tenere fra le sue braccia Whitney Houston.

Come ti ammazzo il bodyguard, l’omaggio alla tradizione italiana

Intorno alla metà del film, i due protagonisti si trovano in un autobus assieme a un gruppo di suore italiane. Durante il viaggio, si uniscono nel canto di Bevilo Tutto, omaggio alla tradizione goliardica del Belpaese nel XIX secolo.

Come ti ammazzo il bodyguard, budget e incassi del film

Il film, realizzato con un budget di circa 30 milioni di dollari, è stato girato fra Sofia, Amsterdam e Londra. È sbarcato in sala il 5 ottobre 2017 incassando un totale di 176 milioni, di cui 75 solo negli Stati Uniti. Un risultato eccellente, a fronte di una critica non altrettanto esaltante. Su Rotten Tomatoes ha il 39 per cento di recensioni professionali positive, mentre su Metacritic ha un punteggio di 47 su 100.

Come ti ammazzo il bodyguard, Gary Oldman ha davvero imparato il russo

Volto del villain del film, il dittatore Dukhovich, è Gary Oldman, celebre per le sue interpretazioni di Sirius in Harry Potter e il commissario Gordon in Batman. Come riporta Imdb, la star britannica ha realmente imparato la lingua russa per conferire maggiore credibilità al suo personaggio. Si è infatti accompagnato con un interprete e un insegnante privato sul set per tutta la durata delle riprese.

Come ti ammazzo il bodyguard, il sequel su Amazon Prime Video

Il successo del primo capitolo ha spinto la produzione a realizzarne un sequel dal titolo Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario. La trama, che si svolge a quattro anni di distanza, vede Kincaid nelle grinfie della mafia. Per liberarlo, la moglie Sonia ingaggia nuovamente Michael, che sperava di godersi una meritata vacanza a Capri. Nel cast tornano tutti gli interpreti originali ad eccezione di Elodie Yung, mentre si aggiungono Antonio Banderas e Frank Grillo. In Italia è disponibile su Amazon Prime Video.