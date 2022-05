Come sta Massimo Ranieri, caduto dal palco a Napoli

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Massimo Ranieri, ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli da ieri sera a seguito di una caduta dal palco del Teatro Diana, durante un suo spettacolo. La direzione sanitaria dell’ospedale napoletano ha diffuso questa mattina il bollettino medico, dove si può leggere che «il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido». Gli esami effettuati « hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori». Ma non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni. Un nuovo bollettino medico, fa sapere il Cardarelli, sarà emesso nella giornata di domenica 8 maggio, «ove necessario».

Massimo Ranieri, la caduta all’inizio dello show

Scivolato mentre scendeva dalla scala che dal palco porta alla platea, Massimo Ranieri era caduto dal palco venerdì sera, a pochi minuti dall’inizio del concerto in programma al Teatro Diana di Napoli, mentre cantava uno dei suoi grandi successi, Vent’anni. Dopo aver battuto la schiena, Ranieri era rimasto a lungo a terra. Soccorso dagli operatori del 118, era stato poi trasportato all’Ospedale Cardarelli, dove è adesso ricoverato.

Massimo Ranieri, sospese le repliche al Teatro Diana

«Le repliche dello spettacolo “Sogno e son desto“ sono momentaneamente sospese. A breve nuove comunicazioni. La direzione del Teatro Diana abbraccia l’Artista Massimo Ranieri con affetto e gli augura una prontissima guarigione», ha scritto il teatro che ospita il suo spettacolo a Napoli.

Il tour dello show “Sogno e son desto” di Massimo Ranieri prevede concerti al Teatro Diana fino al 22 maggio, ma a questo punto buona parte di essi sarà rimandata oppure cancellata. Poi singole tappe a Parma, Cesena, Sanremo, Livorno, Roma e Terni tra la fine di maggio e metà giugno. L’artista napoletano, 71 anni da tre giorni, ha poi già un fitto calendario di impegni da novembre fino ad aprile 2023.