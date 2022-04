Otto persone sono cadute nelle acque gelide del Lago di Braies, in provincia di Bolzano, mentre facevano una passeggiata sulla superficie ghiacciata. I servizi di emergenza hanno soccorso, tra di loro, un bambino di appena 4 mesi, trasportato all’ospedale di Innsbruck poiché in pericolo di vita. Ecco come sta il bambino caduto nel lago ghiacciato di Braies.

La dinamica dell’incidente

Il 18 aprile una famiglia originaria della provincia di Milano stava facendo una passeggiata sulla superficie ghiacciata del lago di Braies, nelle prossimità di Bolzano. Tuttavia, le alte temperature degli ultimi giorni avevano assottigliato lo strato di ghiaccio, che si è rotto sotto il peso dei turisti. Questi, sette persone in tutto, sono dunque caduti nelle acque gelide, compreso un bimbo di appena 4 mesi (non di 7, come era stato comunicato subito dopo l’incidente). Anche un passante intervenuto per aiutare la famiglia è finito in acqua.

Tuttavia, prontamente sono intervenuti i servizi di emergenza che hanno portato in salvo tutte le persone, ricoverate in condizioni di forte ipotermia. Gravissime le condizioni del piccolo, trasportato con urgenza all’ospedale di Innsbruck, poiché in pericolo di vita.

Si tratta del terzo – e più grave – incidente in soli due giorni, avvenuto nel lago di Braies. Nella giornata di Pasqua due gli interventi dei vigili del fuoco, accorsi per trarre in salvo alcune persone cadute in acqua, anch’esse mentre passeggiavano sulla superficie ghiacciata. A finire per prima nell’acqua, una donna milanese che stava passeggiando con il cane, seguita dal marito 60enne e dalla figlia di 30. I servizi di emergenza hanno recuperato tutti e tre i turisti, portandoli all’ospedale di San Candido con ferite leggere ed un principio di ipotermia. Alcuni passanti hanno invece salvato tre giovani turisti di Udine, che hanno sfondato il ghiaccio sulla sponda occidentale, rifiutando poi il ricovero in ospedale.

Come sta il bambino caduto nel lago di Braies?