Come se non ci fosse un domani stasera su Rai1: trama, cast e curiosità

L’amore conquista Rai1. In occasione di San Valentino, stasera 14 febbraio alle 21.25 andrà in onda Come se non ci fosse un domani, commedia romantica di Josh Lawson. La pellicola racconta la storia di un australiano che, nonostante il matrimonio, si comporta ancora in modo irresponsabile. Incredibilmente, finisce in un vortice temporale che non gli consente di vivere a pieno la sua vita, creando solo caos. Nel cast Rafe Spall, Zahra Newman e Dena Kaplan. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Come se non ci fosse un domani, trama e cast del film stasera 14 febbraio 2023 su Rai1

Protagonista del film di stasera è Teddy (Rafe Spall), un giovane australiano perennemente in ritardo negli appuntamenti tanto da dover rimandare ogni volta qualsiasi decisione. Inutile, sotto questo aspetto, anche l’amore che ha trovato in Leanne (Zahra Newman), nato da un incredibile disguido. Un giorno di quattro anni prima, infatti, doveva trascorrere la notte di Capodanno con la sua fidanzata Becka (Dena Kaplan) ma, nel caos generale della festa e nel pieno del suo ritardo, aveva baciato la ragazza sbagliata. Nonostante il rapporto proceda abbastanza bene, pur con alti e bassi, Teddy non ha mai pensato al matrimonio ma un giorno, dall’incontro con un’anziana signora in un cimitero capisce che non c’è più tempo da perdere. Torna a casa e chiede la mano della sua ragazze che, felicissima, accetta. Il matrimonio però segnerà l’inizio di un periodo caotico e del tutto imprevedibile.

La trama di Come se non ci fosse un domani cambia al risveglio della prima notte di nozze, quando Teddy vede sua moglie incinta e la loro casa completamente arredata. Scopre infatti che non sono passate soltanto 24 ore dal loro matrimonio, ma un anno intero. Poco dopo, un ulteriore salto temporale lo porta ancor più avanti nel futuro e così via, senza che lui possa fare nulla per fermare il vortice. Impotente, assiste alla rovina del suo matrimonio, con sua moglie sempre più nervosa e intollerante per il suo menefreghismo. Nei mesi che non ha potuto vivere, Teddy sembra aver infatti dimenticato la sua famiglia, tralasciando gli appuntamenti importanti e le ricorrenze più intense. Nemmeno il suo migliore amico Sam (Ronny Chieng) può aiutarlo, lasciandolo da solo nella sua personale corsa contro il tempo.

Come se non ci fosse un domani, qualche curiosità sul film stasera 14 febbraio 2023 su Rai1

Produzione australiana del 2021, il film in onda stasera vanta la regia di Josh Lawson. Più noto al grande pubblico come attore, ha recitato nella serie House of Lies e nell’adattamento cinematografico del gioco Mortal Kombat nel ruolo di Kano. Appare anche nella pellicola d’amore in onda stasera per un piccolo cameo. Nel 2017 ha ottenuto la nomination ai premi Oscar per Eleven O’Clock, cortometraggio di cui fu sceneggiatore e star principale. Come se non ci fosse un domani riecheggia da vicino altri gradi capolavori del passato, come La vita è meravigliosa di Frank Capra o Il canto di Natale di Dickens.