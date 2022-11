Come un gatto in tangenziale stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Stasera 26 novembre, alle 21.40 su Canale 5, sbarca Come un gatto in tangenziale, film del 2017 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. La trama segue un uomo e una donna dallo stile di vita del tutto opposto che si ritrovano a dover condividere la quotidianità per l’amore dei rispettivi figli. Fra vicissitudini molto spesso ai limiti dell’assurdo, i due dovranno mettere da parte le loro divergenze e trovare un punto d’incontro. Nel cast anche Sonia Bergamasco, Alice Maselli e Simone de Bianchi. Alla regia Riccardo Milani, attuale marito di Cortellesi e padre di due figlie. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

La trama del film di Milani inizia con Giovanni (Antonio Albanese), presidente di un think tank che conduce uno studio sulle periferie italiane per conto del Parlamento europeo. Al suo rientro a Roma da Bruxelles, scopre che la figlia 13enne Agnese (Alice Maselli) ha stretto una relazione con Alessio (Simone de Bianchi), suo coetaneo del quartiere romano Bastogi. Quando decide si seguirla per strada, Giovanni si imbatte in Monica (Paola Cortellesi), ex cassiera di un supermercato e madre di Alessio. Il loro primo incontro non va per il meglio, finendo con un parabrezza distrutto e urla a squarciagola. Monica e Giovanni non potrebbero essere più diversi, ma sono d’accordo su una questione: la storia fra i due figli deve finire.

Sperando di conoscere ciascuno i punti deboli dell’altra, iniziano a frequentarsi ma soprattutto a entrare nel mondo altrui. Pertanto Giovanni, abituato ai cinema di classe, si ritrova in un multisala di periferia. Dal canto suo Monica, che ama trascorrere le vacanze al mare a Coccia di Morto, lido di Fiumicino, è ospite del parco naturale di Capalbio, idillio di Giovanni. Entrambi vittime del pregiudizio per la classe sociale altrui, cominciano a capire che non possono fare a meno della loro burrascosa storia. Anche se questa, come in fondo sperano entrambi, potrebbe durare proprio “come un gatto in tangenziale”. Nel cast anche Sonia Bergamasco nei panni di Luce, ex moglie di Giovanni ormai in Francia, e Claudio Amendola in quelli di Sergio, ex marito di Monica, in carcere per lesioni gravi.

Come un gatto in tangenziale, qualche curiosità sul film stasera 26 novembre 2022 su Canale 5

La trama del film prende spunto da una vera esperienza del regista Milani. Lo stesso cineasta ha raccontato durante le interviste promozionali che una sua figlia si frequentò con un ragazzo proprio di Bastogi. «Ho fatto come Giovanni», ha detto Milani. «Ho seguito l’autobus del fidanzato di mia figlia e conosciuto il quartiere». Le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa, che interpretano Sue Ellen e Pamela, sorelle cleptomani di Monica, sono state realmente arrestate nel 2019 per furto. Capace di incassare 10 milioni di euro, Come un gatto in tangenziale ha riscosso un ottimo successo anche per la critica vincendo tre Nastri d’Argento tra cui “Miglior commedia”, due Ciak d’Oro e un Globo d’Oro. Nel 2021 è anche uscito il sequel Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto.