Come funziona e come richiedere il bonus TV 2022

Come deciso dall’Unione Euoropea, a breve cambierà la modalità di trasmissione dei canali televisivi. L’obiettivo è quello di rendere più rapida ed efficiente la comunicazione, sfruttando la tecnologia 5G.

Con tali novità, però, molti cittadini potrebbero trovarsi in difficoltà. Chi non avrà entro il 2023, quando la transizione sarà completata, un televisore abbastanza recente o un decoder che faccia da commutatore del segnale, non potrà più avere accesso ai contenuti televisivi come ha sempre fatto.

Per questo motivo, il Governo ha messo a disposizione due bonus che possono agevolare economicamente i cittadini nella transizione. Si tratta del bonus rottamazione Tv e del bonus decoder, di cui si può usufruire nel 2022. Ecco come funzionano e come si ottengono.

Bonus Tv 2022: il bonus rottamazione

Ottenere il bonus tv rottamazione è molto semplice. Basta essere cittadini italiani residenti nel nostro Paese ed essere in possesso di una vecchia Tv. Deve trattarsi, nello specifico, di un apparecchio acquistato prima del 22 dicembre 2018 e che dunque non risulti più idoneo ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva del digitale terreste.

Per il bonus rottamazione, che di fatto è uno sconto del 20% sul prezzo del nuovo apparecchio per un massimo di 100 euro, non è necessario presentare dichiarazione Isee.

Dunque, il bonus prevede uno sconto diretto del venditore del nuovo dispositivo, ma esso scatta solo se il vecchio dispositivo è stato smaltito correttamente. Per farlo ci sono due modalità alternative:

riportare il vecchio dispositivo direttamente al venditore che si occuperà di smaltirlo senza ulteriori costi per il consumatore finale;

che si occuperà di smaltirlo senza ulteriori costi per il consumatore finale; portare il vecchio dispositivo in un’isola ecologica e farsi rilasciare un certificato che attesta il corretto smaltimento del dispositivo, da mostrare poi al venditore per ottenere lo sconto.

Il bonus decoder

Il bonus decoder ammonta a 30 euro ed è pensato per l’acquisto di un decoder che permetta di tramutare il segnale del vecchio televisore, e rendere così i canali visibili anche con la nuova modalità di trasmissione.

Tale sconto è però disponibile solo per chi ha una Dichiarazione ISEE inferiore a 20.000 euro. I due bonus, comunque, sono cumulabili. E dunque chi ha un ISEE inferiore a 20.000 euro potrebbe ottenre uno sconto potenziale di 130 euro.