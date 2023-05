Come aiutare gli alluvionati in Emilia-Romagna: i numeri e le raccolte fondi

L‘Emilia Romagna sta vivendo nelle ultime ore una delle peggiori alluvioni della sua storia recente: sono ad oggi almeno 14 le vittime accertate per le inondazioni causate dai temporali dei giorni scorsi, senza ovviamente contare le migliaia di persone sfollate. Si parla di miliardi di euro di danni, ma fortunatamente anche in questa situazione così tragica la macchina degli aiuti si è attivata con una serie di utili opzioni per tutti i cittadini. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La raccolta fondi della Regione Emilia Romagna

La giunta regionale ha attivato nelle scorse ore una raccolta fondi per aiutare la popolazione in questi giorni così difficili. Qui sotto il dettaglio dei dati necessari per effettuare le donazioni:

IBAN : IT69G0200802435000104428964 (per donare dall’estero aggiungere il codice Bic Swift è UNCRITM1OM0)

: IT69G0200802435000104428964 (per donare dall’estero aggiungere il codice Bic Swift è UNCRITM1OM0) CAUSALE: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Ogni singolo euro raccolto e speso sarà resocontato pubblicamente. Per agevolare le donazioni, l’amministrazione ha reso noto che chi intende versare sul conto corrente indicato può utilizzare anche l’intestazione abbreviata AGENZIA REGIONALE SIC.T. PROTEZIONE CIVILE EMILIA ROMAGNA.

L’appello della Croce Rossa

Anche la Croce Rossa è impegnata in queste ore sul campo per dare tutto il supporto necessario alle popolazioni colpite dal disastro naturale. Sul sito è disponibile un’intera sezione utile per donare fondi per la ricostruzione e la riparazione dei danni causati dall’acqua e dal vento. Inserendo i loro dati, gli utenti potranno così fare all’Emilia Romagna un’offerta di denaro del tutto libera, visto che ogni centesimo donato può concretamente fare la differenza. La donazione può essere effettuata tramite bonifico all’IBAN IT93H0200803284000105889169 (beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV) o con WeTransfer tramite IBAN IT93H0200803284000105889169 (la causale sarà sempre ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA). L’appello della CRI è stato accolto, tra l’altro, da molti celebri artisti italiani fra cui Laura Pausini e Mahmood.

Tramite le varie iniziative spuntate sui social e nei servizi di messaggistica come Telegram (ne è un esempio il gruppo “Sos Cesena”) sarà inoltre possibile mettersi direttamente in contatto con le persone colpite dall’alluvione donando prodotti come pale e stivali.