Sanremo 2023, i Coma_Cose annunciano: «Ci sposiamo»

Fausto e California, ovvero i membri del duo Coma_Cose, hanno deciso di annunciare a tutti che si sposeranno. L’annuncio è stato fatto direttamente in conferenza stampa a Sanremo visto che la coppia sta partecipando al festival e ha ottenuto anche un sorprendente sesto posto.

L’annuncio dei Coma_Cose a Sanremo

I Coma_Cose hanno annunciato in conferenza stampa a Sanremo il loro matrimonio. Infatti, i giornalisti hanno notato un anello luccicante al dito di California e hanno subito posto la domanda. A quel punto, la cantante ha confermato il lieto evento: «Non ve lo abbiamo detto ma si è vero, abbiamo deciso di sposarci». Da questa risposta si evince come la proposta di Fausto sia arrivata negli ultimi giorni, forse proprio mentre la coppia era impegnata a preparare la performance all’Ariston.

California ha continuato dicendo: «Non aspettiamo un bambino. Qualche settimana fa chiacchieravamo di matrimonio e ad un certo punto gli ho chiesto cosa pensava all’idea di sposarci davvero. La proposta è stata un po’ mia, ma poi lui in modo tradizionale è arrivato con l’anello». Fausto ha poi aggiunto: «Diciamo che è tutto molto work in progress, abbiamo deciso all’ultimo di farlo ma io sono uno spirito romantico e sentivo che la nostra storia avesse una base importante. Ora abbiamo la promessa, appena finisce Sanremo fisseremo tutto». Inoltre, i due hanno svelato anche un retroscena: «Avevamo pensato di dare l’anello sul palco in ginocchio, ma ho preferito darlo nell’intimità perché mi sembrava troppo fiction».

Il duo in gara a Sanremo

Ora la coppia vuole concentrarsi su Sanremo e magari riuscire anche a vincere il Festival. D’altronde la coppia aveva raggiunto un grande successo tra il grande pubblico proprio grazie al Festival, visto che nel 2021 hanno portato sul palco dell’Ariston il brano «Fiamme negli occhi».

Il singolo ha conquistato il doppio disco di platino e da allora il gruppo ha continuato ad avere ottimi risultati. Anche quest’anno con il brano «L’Addio» il duo punta a scalare le classifiche in Italia e all’estero.