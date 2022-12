Pantone, scelto il colore dell’anno 2023: è Viva Magenta

«Una tonalità non convenzionale per tempi non convenzionali». Così Pantone ha presentato Viva Magenta, il colore dell’anno 2023. Tonalità cremisi in grado di bilanciare caldo e freddo, trae ispirazione dalla natura grazie alle cocciniglie. «Audace e spiritoso», secondo le dichiarazioni dell’azienda americana, è l’ideale per ritrovare sicurezza in un periodo di incertezze come quello post pandemico. Lascia dunque il testimone Very Peri, tinta pervinca creata ex novo lo scorso anno per un primo caso nella storia di Pantone. L’annuncio del 2023 si accompagna anche con una mostra a Miami dal nome Magentaverse. La sua apertura è prevista per domani 3 dicembre e vedrà la presenza di stanze virtuali interattive con esperienze visive e tattili dedicate al nuovo colore dell’anno.

Viva Magenta, cosa sapere sul colore dell’anno 2023 di Pantone

Lo scorso anno, con Very Peri, Pantone decise di cambiare le regole e ideare ex novo una nuova tonalità per il colore dell’anno. Stavolta ha deciso di tornare alla tradizione, scavando nella realtà esistente per decretare la propria scelta. Viva Magenta trae ispirazione dalla natura, per l’esattezza dal colorante rosso creato dalle cocciniglie, insetti di piccole dimensioni che infestano le piante di cui si cibano. «Man mano che i mondi virtuali diventano importanti nella vita quotidiana, cerchiamo di ispirarci a cosa ci circonda ogni giorno», ha detto alla Cnn Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva di Pantone. Ha proseguito affermando che il colore dell’anno 2023 riconnette l’uomo con la materia originale, invocando le forze della natura e galvanizzando lo spirito.

Identificato dal codice Pantone 18-1750, Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, essendo un cremisi vibrante ed energico. È in grado, secondo quanto afferma l’azienda nel comunicato ufficiale, di bilanciare in modo lineare caldo e freddo. «Coraggioso e senza paura, è pulsante e promuove esuberanza e gioia», si legge nella nota. Incoraggiando la sperimentazione, punta all’inclusione data la sua natura assolutamente genderless. Inoltre, nel periodo post-pandemico caratterizzato dall’incertezza, è ideale per rappresentare rassicurazione e fiducia. «Una tonalità non convenzionale per tempi non convenzionali», ha proseguito la vicepresidente di Pantone Laurie Pressman. «Non c’è dubbio che il Covid abbia ricoperto un ruolo chiave nella nostra scelta».

La mostra Magentaverse per il metaverso e le scelte degli scorsi anni

L’annuncio per il colore dell’anno 2023 si accompagna con una grande novità. A Miami, Pantone ha infatti annunciato l’apertura di una mostra dal titolo Magentaverse. Fruibile al pubblico da domani 3 dicembre, presenterà esperienze multisensoriali per entrare a contatto con Viva Magenta. Come anticipa la Cnn, tutti i visitatori potranno «esplorare la tonalità fra intelligenza artificiale e creatività umana». Saranno presenti stanze interattive nel metaverso per esperienze visive, uditive e tattili legate al colore.

Presentato come non convenzionale, Viva Magenta non è la prima tinta singolare di Pantone. Lo scorso anno si optò per Very Peri, segnando la prima volta per una creazione ex novo. Nel 2016 la scelta ricadde su una sfumatura di due tonalità, Rose Quartz e Serenity per riflettere le molteplici discussioni che caratterizzarono quei 12 mesi. E infine nel 2020 si scelsero addirittura due colori diversi, Ultimate Grey e Illuminating (tonalità di giallo) in nome di resilienza e ottimismo durante la pandemia.