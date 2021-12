Un anno a tinte very peri

Di che colore sarà il 2022? Pantone, azienda leader nella catalogazione dei colori, ha fatto la sua scelta. È il Very Peri, tonalità pervinca che unisce il blu e il rosso e che, secondo gli esperti, incarnerà lo spirito del prossimo anno. Si tratta della prima volta che la società ha prodotto un nuovo colore piuttosto che sceglierne uno dal suo archivio.

Very Peri, il colore dell’anno 2022 simboleggia il futuro

«Era fondamentale per noi dare vita a un colore ex novo, simbolo della nuova visione del mondo che tutti noi abbiamo ora», ha detto alla Cnn Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva di Pantone. Come ha sottolineato la donna, la scelta ha l’obiettivo di trasmettere una sensazione di ripresa post-Covid. «La felice tonalità del blu, grazie al sottotono rosso, introduce una senso di novità, ciò che tutti stiamo cercando». Ma è anche un colore fuori dagli schemi che riflette il modo di pensare della gente in un’epoca che ha cambiato la vita quotidiana, sia nello svago che nel lavoro.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU — PANTONE (@pantone) December 9, 2021

«Very Peri simboleggia il futuro», ha proseguito Eiseman. «Incarna l’atteggiamento vivace e gioioso che cerchiamo, la fiducia e lo spirito creativo». L’ideazione ha anche tenuto conto dell’influenza che la tecnologia avrà nel prossimo futuro. Dagli NFT al metaverso di Mark Zuckerberg passando per le navicelle spaziali, il regno digitale ha ricoperto un ruolo chiave per la decisione del nuovo colore. Per la sua diffusione, Pantone ha stretto una partnership con Microsoft. Very Peri farà parte infatti di salvaschermi digitali e numerose app, tra cui Teams, Edge, Windows e PowerPoint.

La scelta del colore influenzerà moda, arte, design e hi-tech

Nel corso degli oltre 20 anni di attività, Pantone si è resa protagonista di varie scelte inattese e poco convenzionali. Nel 2016, l’azienda mise insieme due tonalità, Rose Quartz e Serenity, per riflettere un anno segnato da politiche sempre in continua evoluzione. Nel 2021 invece nacquero ben due colori differenti, Ultimate Grey e Illuminating, giallo-oro dai tratti vibranti, capaci di incarnare la resilienza e l’ottimismo che il mondo intero ha mostrato sin dallo scoppio della pandemia. «Vogliamo che la gente parli attraverso il colore che scegliamo di anno in anno», ha concluso Eiseman. «È parte integrante della nostra vita, ma molto spesso ce ne dimentichiamo e lo diamo per scontato».

Ogni anno, il Pantone Color Institute si riunisce per un’attenta attività di selezione cromatica, volta a prevedere le tendenze e le influenze globali nei vari settori, dalla moda al campo sociale. I dati giungono dalle piattaforme social e dal mondo hi-tech, senza dimenticare eventi come mostre d’arte, sfilate di moda e convention di design. Il colore scelto è fonte di ispirazione cromatica per la creatività, dai capi di abbigliamento ai gadget e le campagne pubblicitarie.