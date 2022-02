Bridgerton, la nuova stagione: il significato dietro il colore degli abiti

Visualizzazioni da record, una copertura mediatica che pochi show hanno e, addirittura, il regencycore, un trend ispirato ai suoi outfit. Più che una semplice serie Tv, Bridgerton è stato (e continua a essere) un vero e proprio fenomeno di costume. Ideato da Shonda Rhimes e ispirato ai romanzi di Julia Quinn, come ogni prodotto di successo ha conquistato il pubblico anche in termini di stile e outfit. Merito di una squadra gestita dalla stylist Ellen Mirojnick, che, a giudicare dai primi spoiler della seconda stagione, è pronta a stupire il pubblico con nuovi, entusiasmanti costumi d’epoca.

L’impatto di Bridgerton sulla moda

Quando la prima stagione del dramma storico si è fatta spazio nel catalogo di Netflix, nessuno avrebbe mai immaginato un tale riscontro, con ricadute anche sul mercato della moda. Pochi giorni dopo l’esordio, infatti, i browser si sono riempiti di ricerche relative ad abiti in stile impero, corsetti e indumenti dai toni pastello. Tre dei capisaldi della serie che ritroveremo, seppur declinati in storie e situazioni diverse, nei nuovi episodi in uscita a partire dal 25 marzo. Guardando alle prime immagini del trailer, gli elementi predominanti di questo nuovo corso sembrano essere due: l’utilizzo di texture, decorazioni e tessuti in grado di restituire un’immagine fedele dell’eleganza dell’epoca della Reggenza inglese e il predominio del cosiddetto Bridgerton Blue, in tutte le sue sfumature. Dettaglio già ben visibile nel guardaroba della protagonista, Daphne Bridgerton, quasi sempre avvolta in delicati abiti in azzurro o rosa chiaro.

Tra new entry e tentativi di restyling, cosa aspettarsi da Bridgerton

Lo studio cromatico verrà, ovviamente, utilizzato anche per le figure che ora si prenderanno il centro della scena dopo aver giocato ai margini. È il caso di Kate Sharma, primogenita della famiglia Sharma, pronta a rivoluzionare le feste dell’alta società e intenzionata a conquistare Anthony Bridgerton. Determinata e risoluta, indosserà raffinati completi nelle tinte del turchese, del verde acqua, del blu scuro e del color menta. Una palette che punta a far trasparire la maturità della ragazza, il suo status sociale e lo spiccato gusto per la moda. Chi sperimenterà, invece, un leggero restyling sarà Penelope Featherington che, messi da parte i vestiti gialli e arancioni, opterà per alternative “low profile”, mantenendo quel tocco preppy che caratterizza buona parte delle mise delle attrici del serial.

Bridgerton, i colori come specchio del personaggio

L’attenzione che Mirojnick riserva ai colori non è un elemento da sottovalutare perché aiuta lo spettatore ad andare oltre la narrazione e conoscere il background dei personaggi a partire dal look che sfoggiano. E, ancor più, dalla tonalità delle loro giacche, delle loro gonne ampie e dei loro panciotti. Non esistono modelli né tinte che si ripetono: ogni dama, ogni famiglia, ogni nobile vanta pezzi e nuance ad hoc, che lo differenziano dagli altri in maniera decisa, rendendolo immediatamente riconoscibile. Quasi meglio di un documento d’identità.