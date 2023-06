Cologna Veneta, autobus contro auto: due morti e tre feriti

A Cologna Veneta un autobus si è schiantato contro un’auto, provocando due morti e tre feriti. Ieri nella località Caltana è stato registrato un altro incidente mortale che vede una vittima un 72enne.

La dinamica dell’incidente di Cologna Veneta

Incidente mortale a Cologna Veneta accaduto verso le 13:50, in località Baldaria in via Santa Giustina, lo schianto è stato violento tra un’Opel Astra e un bus di linea Atv 236 San Bonifacio-Pressana. Nell’impatto sono morti gli occupanti dell’auto: due ultraottantenni, moglie e marito, residenti a Sarego. Stando a una prima ricostruzione, l’auto non avrebbe rispettato la precedenza sbucando da una strada laterale e scontrandosi con l’autobus della linea 236 di Atv, partito da San Bonifacio e diretto a Cologna Veneta. La conducente del bus, rimasta ferita nello scontro, ha riportato alcune fratture. La donna è stata trasportata d’urgenza dai sanitari del Suem 118 all’ospedale di Borgo Trento. Visibilmente sotto shock, era comunque cosciente e ha riferito ai soccorritori di essersi trovata improvvisamente l’auto sbucando dalla strada e di non essere riuscita ad evitare lo scontro. Altri due studenti, passeggeri del bus, sono rimasti feriti lievemente, ma sono scesi autonomamente dal mezzo.

Ieri un altro incidente in Veneto a Caltana

Ieri un altro incidente mortale in Veneto che vede come protagonista Livio Giordan, pensionato di 72 anni che viveva nella zona non molto distante dal punto in cui è stato investito. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo via Gorgo in località Caltana, frazione del comune di Santa Maria di Sala in bicicletta. Per motivi ancora sconosciuti, il ciclista è stato colpito da un’automobile che sopraggiungeva. Tutti i particolari dell’incidente di Caltana non sono ancora stati diffusi, l’urto ha fatto volare il ciclista per diversi metri e i traumi causati dall’impatto con il manto stradale hanno provocato la sua morte.