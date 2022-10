Il Collegio 7 stasera su Rai2: format, docenti e alunni del reality

Tutto pronto per l’inizio de Il Collegio 7. Stasera 18 ottobre, alle 21.20 su Rai2, il reality show di viale Mazzini in collaborazione con Banijay Italia tornerà per portare i protagonisti e gli spettatori alla fine degli Anni 50. La settima stagione infatti si svolgerà nel 1958 portando con sé una serie di novità: su tutte la presenza di due classi, che replicheranno la scuola media e la scuola di avviamento dell’epoca. Cambio anche in cattedra, dove resteranno solo due professori delle passate edizioni. Novità anche per la voce narrante. Dopo Giancarlo Magalli, quest’anno sarà Nino Frassica a raccontare la storia dei 20 concorrenti. Eccezionalmente per questa settimana, Il Collegio 7 tornerà anche domani 19 ottobre, alle 21.20 su Rai2. Dalla prossima invece si tornerà a un solo episodio ogni sette giorni per un totale di otto appuntamenti. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il Collegio 7, le principali novità dell’edizione ambientata nel 1958

Come ogni anno, i 20 ragazzi che parteciperanno al reality dovranno abbandonare le comodità della loro vita quotidiana per immergersi in una nuova realtà. Niente smartphone o Internet, dunque addio anche ai social network. I concorrenti dovranno lasciarsi tutto alle spalle e iniziare otto settimane nel passato, per l’esattezza nel 1958. Un anno in cui l’Italia inizia ad assaporare il “miracolo economico” con un incredibile boom delle industrie automobilistiche ed elettroniche. Emblema di quella rinascita fu la Cinquecento, auto che ancora oggi rappresenta la nostra penisola nel mondo. Come dimenticare lo sport, con la nascita del genio di Pelé ai Mondiali vinti dal Brasile. Un evento che ricorda molto da vicino il prossimo in Qatar, dato che anche allora la Nazionale Italiana non partecipò.

La quiete prima della tempesta ⚡️ le camerate sono pronte, i collegiali pure. Mancate solo voi 🤗 Domani e mercoledì ore 21.20, sintonizzatevi su #Rai2 o su #RaiPlay per le prime puntate de #IlCollegio 💥 pic.twitter.com/n7KV5i3LvX — Rai2 (@RaiDue) October 17, 2022

A livello musicale fu l’anno in cui Elvis si arruolò nell’esercito e in cui Domenico Modugno trionfò al Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu. Al cinema uscì Vertigo di Hitchcock e I soliti ignoti di Monicelli, mentre Tomasi di Lampedusa pubblicò il suo capolavoro Il Gattopardo. Il 1958 fu però un anno che vide un aumento della domanda di scolarizzazione, spinta dalla maggiore richiesta di figure specializzate. Al contempo però solo il 35 per cento dei ragazzi fra 11 e 14 anni frequentò una scuola secondaria di primo grado. Proprio qui si inserisce la principale novità de Il Collegio 7. Per la prima volta ci saranno infatti due sezioni distinte, con l’intento di replicare scuola media e scuola di avviamento dell’epoca. Due percorsi distinti per chi voleva continuare gli studi umanistici e chi invece si preparava all’inserimento nel lavoro.

Il Collegio 7, i 20 ragazzi concorrenti e i professori dell’edizione 2022

Per il terzo anno consecutivo, il reality show si svolgerà all’interno del Collegio Regina Margherita di Anagni. Invariato il format, con la presenza di un preside (anche quest’anno sarà Paolo Bosisio) e vari professori. Fra questi ultimi tornerà solo il docente di italiano Andrea Maggi al fianco della sorvegliante Lucia Gravante. Ancora ignoti però i nomi del resto del corpo insegnanti. I 20 nuovi studenti che comporranno le due classi rappresenteranno l’Italia intera, giungendo da nord e da sud. Presenti Alessandro Bosatelli, 14 anni da Brembate (BG), Davide Cagnes, 17 da Montebelluna (TV) e Mattia Carmorani, 15 da Faenza (RA). E ancora, ci saranno Davide Di Franco, 16 anni da Bisceglie (BR), Apollinaire Manfredi, 14 da Lizzanello (LE) e Alessandro Orlando, 17 da Torre Annunziata (NA).

Nel cast Mattia Patané, 16 anni da Riposto (CT), Gabriel Rennis, 16 da Roma, Samuel Rosica, 14 da Bitonto (TA), Damiano Severoni, 16, da Tivoli (Roma), Alessia Abbruscia, 14 da Crosia (CS) ed Elisa Angius, 15 anni da Cagliari. Presenti anche Sofia Brixel, 16 anni da Chiavari (GE), Marta Maria Erriquez, 16 da Venaria (TO), Zelda Nobili, 15 da Trieste, Priscilla Savoldelli, 15 da Gandino (BS)e Giada Scognamillo, 17 da Genova. Completano il cast Luna Tota, 15 anni da Roma e Giulia Wnekowicz, 14enne di Figline Valdarno (FI).