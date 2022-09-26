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Collegi uninominali, la mappa: chi è stato eletto alla Camera e al Senato

Ecco la mappa dei collegi uninominali, con i nomi di chi sicuramente entrerà in Parlamento, tra Camera e Senato.

Virginia Cataldi
Collegi uninominali mappa

Il centrodestra vince le elezioni politiche del 25 settembre 2022 con largo consenso. Il primo partito ad affermarsi è quello di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Ma chi sono i candidati che hanno conquistato un seggio alla Camera e al Senato? Ecco la mappa dei collegi uninominali, con i nomi di chi entrerà sicuramente nel prossimo Parlamento. 

Collegi uninominali, la mappa: gli eletti alla Camera 

Saranno in totale 146 gli eletti al collegio uninominale della Camera, con i dati fin qui a disposizione che hanno assegnato 120 degli scranni di Montecitorio. Al momento, come segnala il sito del Governo dedicato alle elezioni, le sezioni scrutinate sono 61.031 su 61.417.

Gli eletti del centrodestra

I candidati della coalizione di centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi, hanno conquistato finora 97 seggi sui 120 assegnati. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico, tra i quali spiccano quelli di Rita Dalla Chiesa, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Lupi.

ANDREUZZA GIORGIAVENETO 1VENETO 1 – P01VENETO 1 – U02 (CHIOGGIA)
ARRUZZOLO GIOVANNICALABRIACALABRIA – P01CALABRIA – U04 (VIBO VALENTIA)
BAGNAI ALBERTOABRUZZOABRUZZO – P01ABRUZZO – U01 (CHIETI)
BAGNASCO ROBERTOLIGURIALIGURIA – P01LIGURIA – U04 (LA SPEZIA)
BATTILOCCHIO ALESSANDROLAZIO 1LAZIO 1 – P03LAZIO 1 – U05 (ROMA: MUNICIPIO X)
BATTISTONI FRANCESCOMARCHEMARCHE – P01MARCHE – U01 (ASCOLI PICENO)
BELLOMO DAVIDEPUGLIAPUGLIA – P02PUGLIA – U05 (BARI)
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIAMARCHEMARCHE – P01MARCHE – U03 (ANCONA)
BICCHIELLI GIUSEPPECAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02CAMPANIA 2 – U06 (SALERNO)
BISA INGRIDVENETO 1VENETO 1 – P01VENETO 1 – U05 (BELLUNO)
BITONCI MASSIMOVENETO 2VENETO 2 – P01VENETO 2 – U02 (SELVAZZANO DENTRO)
BORDONALI SIMONALOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02LOMBARDIA 3 – U03 (LUMEZZANE)
BUONGUERRIERI ALICEEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P03EMILIA-ROMAGNA – U08 (RAVENNA)
CAIATA SALVATOREBASILICATABASILICATA – P01BASILICATA – U01 (POTENZA)
CALDERONE TOMMASO ANTONINOSICILIA 2SICILIA 2 – P01SICILIA 2 – U05 (BARCELLONA POZZO DI GOTTO)
CALOVINI GIANGIACOMOLOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02LOMBARDIA 3 – U05 (DESENZANO DEL GARDA)
CANGIANO GEROLAMOCAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01CAMPANIA 2 – U01 (AVERSA)
CANNIZZARO FRANCESCOCALABRIACALABRIA – P01CALABRIA – U05 (REGGIO DI CALABRIA)
CAPARVI VIRGINIOUMBRIAUMBRIA – P01UMBRIA – U02 (PERUGIA)
CAPPELLACCI UGOSARDEGNASARDEGNA – P01SARDEGNA – U01 (CAGLIARI)
CARETTA MARIA CRISTINAVENETO 2VENETO 2 – P02VENETO 2 – U05 (VICENZA)
CARLONI MIRCOMARCHEMARCHE – P01MARCHE – U04 (PESARO)
CASASCO MAURIZIOLOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02LOMBARDIA 3 – U04 (BRESCIA)
CATTANEO ALESSANDROLOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01LOMBARDIA 4 – U01 (PAVIA)
CATTOI VANESSATRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U02 (ROVERETO)
CAVANDOLI LAURAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P01EMILIA-ROMAGNA – U02 (PARMA)
CAVO ILARIALIGURIALIGURIA – P01LIGURIA – U02 (GENOVA: MUNICIPIO VII – PONENTE)
CIABURRO MONICAPIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02PIEMONTE 2 – U05 (CUNEO)
CIOCCHETTI LUCIANOLAZIO 1LAZIO 1 – P03LAZIO 1 – U06 (ROMA: MUNICIPIO XI)
COIN DIMITRIVENETO 1VENETO 1 – P01VENETO 1 – U04 (CASTELFRANCO VENETO)
COLOSIMO CHIARALAZIO 2LAZIO 2 – P02LAZIO 2 – U03 (LATINA)
COLUCCI ALESSANDROPUGLIAPUGLIA – P04PUGLIA – U10 (GALATINA)
CONGEDO SAVERIOPUGLIAPUGLIA – P04PUGLIA – U09 (LECCE)
COPPO MARCELLOPIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02PIEMONTE 2 – U04 (ASTI)
D’ATTIS MAUROPUGLIAPUGLIA – P04PUGLIA – U07 (BRINDISI)
DALLA CHIESA RITAPUGLIAPUGLIA – P02PUGLIA – U04 (MOLFETTA)
DARA ANDREALOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01LOMBARDIA 4 – U04 (MANTOVA)
DE BERTOLDI ANDREATRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U01 (TRENTO)
DE CORATO RICCARDOLOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01LOMBARDIA 1 – U04 (ROZZANO)
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREAPIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P01PIEMONTE 2 – U03 (VERCELLI)
DONDI DANIELAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P02EMILIA-ROMAGNA – U04 (MODENA)
FONTANA LORENZOVENETO 2VENETO 2 – P03VENETO 2 – U06 (VERONA)
FOTI TOMMASOEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P01EMILIA-ROMAGNA – U01 (PIACENZA)
FRASSINI REBECCALOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P01LOMBARDIA 3 – U02 (BERGAMO)
FRENI FEDERICOLAZIO 1LAZIO 1 – P03LAZIO 1 – U07 (ROMA: MUNICIPIO XIV)
GARDINI ELISABETTAVENETO 2VENETO 2 – P01VENETO 2 – U03 (PADOVA)
GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGOPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U02 (CERIGNOLA)
GAVA VANNIAFRIULI-VENEZIA GIULIAFRIULI-VENEZIA GIULIA – P01FRIULI-VENEZIA GIULIA – U01 (PORDENONE)
GIAGONI DARIOSARDEGNASARDEGNA – P01SARDEGNA – U04 (SASSARI)
GIORGETTI GIANCARLOLOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02LOMBARDIA 2 – U04 (SONDRIO)
GIORGIANNI CARMEN LETIZIACAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01CAMPANIA 2 – U02 (CASERTA)
GIOVINE SILVIOVENETO 2VENETO 2 – P02VENETO 2 – U04 (BASSANO DEL GRAPPA)
GUSMEROLI ALBERTO LUIGIPIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P01PIEMONTE 2 – U02 (NOVARA)
IAIA DARIOPUGLIAPUGLIA – P03PUGLIA – U08 (TARANTO)
LAMPIS GIANNISARDEGNASARDEGNA – P01SARDEGNA – U02 (CARBONIA)
LATINI GIORGIAMARCHEMARCHE – P01MARCHE – U02 (MACERATA)
LUPI MAURIZIO ENZOLOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02LOMBARDIA 2 – U05 (LECCO)
MACCANTI ELENAPIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01PIEMONTE 1 – U03 (COLLEGNO)
MALAGUTI MAUROEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P03EMILIA-ROMAGNA – U09 (FERRARA)
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTALOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02LOMBARDIA 1 – U03 (COLOGNO MONZESE)
MASCHIO CIROVENETO 2VENETO 2 – P03VENETO 2 – U07 (VILLAFRANCA DI VERONA)
MATERA MARIANGELAPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U03 (ANDRIA)
MATONE SIMONETTALAZIO 1LAZIO 1 – P01LAZIO 1 – U02 (ROMA: MUNICIPIO III)
MAZZETTI ERICATOSCANATOSCANA – P01TOSCANA – U06 (PRATO)
MINARDO ANTONINOSICILIA 2SICILIA 2 – P03SICILIA 2 – U01 (RAGUSA)
MOLINARI RICCARDOPIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02PIEMONTE 2 – U01 (ALESSANDRIA)
MOLTENI NICOLALOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02LOMBARDIA 2 – U03 (COMO)
MONTARULI AUGUSTAPIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01PIEMONTE 1 – U02 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 3 – SAN PAOLO – CENISIA – POZZO STRADA – CITTURIN – BORGATA LESNA)
MONTEMAGNI ELISATOSCANATOSCANA – P01TOSCANA – U02 (MASSA)
MORRONE JACOPOEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P03EMILIA-ROMAGNA – U11 (RIMINI)
NEVI RAFFAELEUMBRIAUMBRIA – P01UMBRIA – U01 (TERNI)
NISINI TIZIANATOSCANATOSCANA – P02TOSCANA – U09 (AREZZO)
OSNATO MARCOLOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02LOMBARDIA 1 – U06 (SESTO SAN GIOVANNI)
PANIZZUT MASSIMILIANOFRIULI-VENEZIA GIULIAFRIULI-VENEZIA GIULIA – P01FRIULI-VENEZIA GIULIA – U03 (TRIESTE)
PELLA ROBERTOPIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02PIEMONTE 1 – U05 (MONCALIERI)
PELLICINI ANDREALOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P01LOMBARDIA 2 – U01 (VARESE)
PIERRO ATTILIOCAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02CAMPANIA 2 – U07 (EBOLI)
POLO BARBARASARDEGNASARDEGNA – P01SARDEGNA – U03 (NUORO)
RAIMONDO CARMINE FABIOLOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01LOMBARDIA 4 – U02 (LODI)
RAMPELLI FABIOLAZIO 1LAZIO 1 – P01LAZIO 1 – U03 (ROMA: MUNICIPIO V)
RAVETTO LAURALOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01LOMBARDIA 1 – U05 (LEGNANO)
RIXI EDOARDOLIGURIALIGURIA – P01LIGURIA – U01 (SAVONA)
RIZZETTO WALTERFRIULI-VENEZIA GIULIAFRIULI-VENEZIA GIULIA – P01FRIULI-VENEZIA GIULIA – U02 (UDINE)
ROSSELLO CRISTINALOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01LOMBARDIA 1 – U08 (MILANO: NIL 58 – BANDE NERE)
ROSSI FABRIZIOTOSCANATOSCANA – P02TOSCANA – U01 (GROSSETO)
ROTONDI GIANFRANCOCAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02CAMPANIA 2 – U04 (AVELLINO)
RUSPANDINI MASSIMOLAZIO 2LAZIO 2 – P02LAZIO 2 – U04 (FROSINONE)
SACCANI GLORIAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P03EMILIA-ROMAGNA – U10 (FORLI’)
SASSO ROSSANOPUGLIAPUGLIA – P03PUGLIA – U06 (ALTAMURA)
SEMENZATO MARTINAVENETO 1VENETO 1 – P01VENETO 1 – U01 (VENEZIA)
SORTE ALESSANDROLOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P01LOMBARDIA 3 – U01 (TREVIGLIO)
STEFANI ALBERTOVENETO 2VENETO 2 – P01VENETO 2 – U01 (ROVIGO)
TENERINI CHIARATOSCANATOSCANA – P02TOSCANA – U05 (LIVORNO)
TRANCASSINI PAOLOLAZIO 2LAZIO 2 – P01LAZIO 2 – U02 (RIETI)
VIETRI MARIA IMMACOLATACAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02CAMPANIA 2 – U05 (SCAFATI)
ZIELLO EDOARDOTOSCANATOSCANA – P03TOSCANA – U04 (PISA)
ZUCCONI RICCARDOTOSCANATOSCANA – P01TOSCANA – U03 (LUCCA)

Collegi uninominali mappa: gli eletti del centrosinistra

Undici i candidati elettri della coalizione di centrosinistra. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico.

Collegi uninominali mappa
Enrico Letta (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)
BONELLI ANGELOEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P02EMILIA-ROMAGNA – U05 (IMOLA)
CIANI PAOLOLAZIO 1LAZIO 1 – P01LAZIO 1 – U01 (ROMA: MUNICIPIO I)
DE MARIA ANDREAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P02EMILIA-ROMAGNA – U07 (CARPI)
DELLA VEDOVA BENEDETTOLOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01LOMBARDIA 1 – U09 (MILANO: NIL 21 – BUENOS AIRES – VENEZIA)
FOSSI EMILIANOTOSCANATOSCANA – P03TOSCANA – U08 (SCANDICCI)
GIANASSI FEDERICOTOSCANATOSCANA – P03TOSCANA – U07 (FIRENZE)
MAGI RICCARDOPIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01PIEMONTE 1 – U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA – MIRAFIORI NORD – MIRAFIORI SUD)
MALAVASI ILENIAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P01EMILIA-ROMAGNA – U03 (REGGIO NELL’EMILIA)
MEROLA VIRGINIOEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P02EMILIA-ROMAGNA – U06 (BOLOGNA)
MORASSUT ROBERTOLAZIO 1LAZIO 1 – P02LAZIO 1 – U04 (ROMA: MUNICIPIO VII)
TABACCI BRUNOLOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01LOMBARDIA 1 – U07 (MILANO: NIL 20 – LORETO)

I deputati del M5s

Di seguito i nomi dei nove eletti in ordine alfabetico.

AIELLO DAVIDESICILIA 1SICILIA 1 – P01SICILIA 1 – U01 (PALERMO: QUARTIERE 11 – SETTE CANNOLI)
AMATO GAETANOCAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02CAMPANIA 1 – U07 (TORRE DEL GRECO)
AURIEMMA CARMELACAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02CAMPANIA 1 – U05 (ACERRA)
CAROTENUTO DARIOCAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01CAMPANIA 1 – U03 (NAPOLI: QUARTIERE 7 – SAN CARLO ALL’ARENA)
CASO ANTONIOCAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01CAMPANIA 1 – U01 (GIUGLIANO IN CAMPANIA)
COSTA SERGIOCAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01CAMPANIA 1 – U02 (NAPOLI: QUARTIERE 19 – FUORIGROTTA)
DI LAURO CARMELACAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02CAMPANIA 1 – U06 (SOMMA VESUVIANA)
ORRICO ANNA LAURACALABRIACALABRIA – P01CALABRIA – U02 (COSENZA)
PELLEGRINI MARCOPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U01 (FOGGIA)
PENZA PASQUALINOCAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02CAMPANIA 1 – U04 (CASORIA)
Collegi uninominali mappa
Giuseppe Conte (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Gli altri

Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico degli altri partiti, secondo la mappa dei collegi uninominali.

GEBHARD RENATETRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U04 (BRESSANONE/BRIXEN)
SCHULLIAN MANFREDTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U03 (BOLZANO/BOZEN)

Mappa collegi uninominali: gli eletti al Senato

Al Senato sono invece stati assegnati fin qui 48 posti sui 67 in totale. Le sezioni scrutinate sono 60.151 su 60.399.

Gli eletti del centrodestra

A conquistare più posti è la coalizione di centrodestra, con 38 seggi ottenuti sui 48 assegnati. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico.

ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTABASILICATABASILICATA – P01BASILICATA – U01 (POTENZA)
BALBONI ALBERTOEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P02EMILIA-ROMAGNA – U04 (RAVENNA)
BERGESIO GIORGIO MARIAPIEMONTEPIEMONTE – P02PIEMONTE – U05 (CUNEO)
BERNINI ANNA MARIAVENETOVENETO – P02VENETO – U03 (PADOVA)
BERRINO GIOVANNILIGURIALIGURIA – P01LIGURIA – U01 (GENOVA: MUNICIPIO VII – PONENTE)
BIZZOTTO MARAVENETOVENETO – P02VENETO – U04 (VICENZA)
BONGIORNO GIULIALAZIOLAZIO – P01LAZIO – U03 (ROMA: MUNICIPIO V)
BORGHESI STEFANOLOMBARDIALOMBARDIA – P03LOMBARDIA – U08 (BRESCIA)
CENTINAIO GIAN MARCOLOMBARDIALOMBARDIA – P02LOMBARDIA – U10 (PAVIA)
CIRIANI LUCAFRIULI-VENEZIA GIULIAFRIULI-VENEZIA GIULIA – P01FRIULI-VENEZIA GIULIA – U01 (TRIESTE)
DE CARLO LUCAVENETOVENETO – P01VENETO – U02 (TREVISO)
DE POLI ANTONIOMARCHEMARCHE – P01MARCHE – U02 (ANCONA)
DURIGON CLAUDIOLAZIOLAZIO – P02LAZIO – U01 (VITERBO)
FALLUCCHI ANNA MARIAPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U01 (FOGGIA)
FAROLFI MARTAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P02EMILIA-ROMAGNA – U05 (RIMINI)
GARNERO SANTANCHE’ DANIELALOMBARDIALOMBARDIA – P03LOMBARDIA – U11 (CREMONA)
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMOTOSCANATOSCANA – P01TOSCANA – U03 (PRATO)
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIALOMBARDIALOMBARDIA – P02LOMBARDIA – U05 (COLOGNO MONZESE)
LEONARDI ELENAMARCHEMARCHE – P01MARCHE – U01 (ASCOLI PICENO)
LIRIS GUIDO QUINTINOABRUZZOABRUZZO – P01ABRUZZO – U01 (PESCARA)
MARTI ROBERTOPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U05 (LECCE)
MELCHIORRE FILIPPOPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U03 (BARI)
MENNUNI LAVINIALAZIOLAZIO – P01LAZIO – U02 (ROMA: MUNICIPIO XIV)
MIELI ESTERLAZIOLAZIO – P01LAZIO – U04 (ROMA: MUNICIPIO VII)
MURELLI ELENAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P01EMILIA-ROMAGNA – U01 (PARMA)
NOCCO VITA MARIAPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U04 (TARANTO)
PERA MARCELLOSARDEGNASARDEGNA – P01SARDEGNA – U02 (SASSARI)
PETRENGA GIOVANNACAMPANIACAMPANIA – P02CAMPANIA – U01 (CASERTA)
PETRUCCI SIMONATOSCANATOSCANA – P01TOSCANA – U01 (AREZZO)
RAPANI ERNESTOCALABRIACALABRIA – P01CALABRIA – U01 (CORIGLIANO-ROSSANO)
RAUTI ISABELLALOMBARDIALOMBARDIA – P02LOMBARDIA – U04 (SESTO SAN GIOVANNI)
RONZULLI LICIALOMBARDIALOMBARDIA – P01LOMBARDIA – U02 (COMO)
SISTO FRANCESCO PAOLOPUGLIAPUGLIA – P01PUGLIA – U02 (ANDRIA)
SPERANZON RAFFAELEVENETOVENETO – P01VENETO – U01 (VENEZIA)
TERZI DI SANT’AGATA GIULIOMARIALOMBARDIALOMBARDIA – P03LOMBARDIA – U09 (TREVIGLIO)
TOSATO PAOLOVENETOVENETO – P02VENETO – U05 (VERONA)
ZAFFINI FRANCESCOUMBRIAUMBRIA – P01UMBRIA – U01 (PERUGIA)
ZANGRILLO PAOLOPIEMONTEPIEMONTE – P02PIEMONTE – U04 (ALESSANDRIA)
ZEDDA ANTONELLASARDEGNASARDEGNA – P01SARDEGNA – U01 (CAGLIARI)

Collegi uninominali mappa: gli eletti del centrosinistra

Cinque, invece, per il centrosinistra. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico, secondo la mappa dei collegi uninominali.

CASINI PIER FERDINANDOEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P02EMILIA-ROMAGNA – U03 (BOLOGNA)
CUCCHI ILARIATOSCANATOSCANA – P01TOSCANA – U04 (FIRENZE)
GIORGIS ANDREAPIEMONTEPIEMONTE – P01PIEMONTE – U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA – MIRAFIORI NORD – MIRAFIORI SUD)
MISIANI ANTONIOLOMBARDIALOMBARDIA – P02LOMBARDIA – U03 (MILANO: NIL 21 – BUENOS AIRES – VENEZIA)
RANDO VINCENZAEMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA – P01EMILIA-ROMAGNA – U02 (MODENA)

I senatori del M5s

Quattro gli eletti per il Movimento 5 Stelle. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico.

CASTELLONE MARIA DOMENICACAMPANIACAMPANIA – P01CAMPANIA – U05 (GIUGLIANO IN CAMPANIA)
DE ROSA RAFFAELECAMPANIACAMPANIA – P01CAMPANIA – U07 (ACERRA)
LOPREIATO ADACAMPANIACAMPANIA – P01CAMPANIA – U04 (NAPOLI: QUARTIERE 19 – FUORIGROTTA)
MAZZELLA ORFEOCAMPANIACAMPANIA – P01CAMPANIA – U06 (TORRE DEL GRECO)

 

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