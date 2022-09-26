Collegi uninominali, la mappa: chi è stato eletto alla Camera e al Senato

Il centrodestra vince le elezioni politiche del 25 settembre 2022 con largo consenso. Il primo partito ad affermarsi è quello di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Ma chi sono i candidati che hanno conquistato un seggio alla Camera e al Senato? Ecco la mappa dei collegi uninominali, con i nomi di chi entrerà sicuramente nel prossimo Parlamento.
Collegi uninominali, la mappa: gli eletti alla Camera
Saranno in totale 146 gli eletti al collegio uninominale della Camera, con i dati fin qui a disposizione che hanno assegnato 120 degli scranni di Montecitorio. Al momento, come segnala il sito del Governo dedicato alle elezioni, le sezioni scrutinate sono 61.031 su 61.417.
Gli eletti del centrodestra
I candidati della coalizione di centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi, hanno conquistato finora 97 seggi sui 120 assegnati. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico, tra i quali spiccano quelli di Rita Dalla Chiesa, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Lupi.
|ANDREUZZA GIORGIA
|VENETO 1
|VENETO 1 – P01
|VENETO 1 – U02 (CHIOGGIA)
|ARRUZZOLO GIOVANNI
|CALABRIA
|CALABRIA – P01
|CALABRIA – U04 (VIBO VALENTIA)
|BAGNAI ALBERTO
|ABRUZZO
|ABRUZZO – P01
|ABRUZZO – U01 (CHIETI)
|BAGNASCO ROBERTO
|LIGURIA
|LIGURIA – P01
|LIGURIA – U04 (LA SPEZIA)
|BATTILOCCHIO ALESSANDRO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 – P03
|LAZIO 1 – U05 (ROMA: MUNICIPIO X)
|BATTISTONI FRANCESCO
|MARCHE
|MARCHE – P01
|MARCHE – U01 (ASCOLI PICENO)
|BELLOMO DAVIDE
|PUGLIA
|PUGLIA – P02
|PUGLIA – U05 (BARI)
|BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA
|MARCHE
|MARCHE – P01
|MARCHE – U03 (ANCONA)
|BICCHIELLI GIUSEPPE
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 – P02
|CAMPANIA 2 – U06 (SALERNO)
|BISA INGRID
|VENETO 1
|VENETO 1 – P01
|VENETO 1 – U05 (BELLUNO)
|BITONCI MASSIMO
|VENETO 2
|VENETO 2 – P01
|VENETO 2 – U02 (SELVAZZANO DENTRO)
|BORDONALI SIMONA
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 – P02
|LOMBARDIA 3 – U03 (LUMEZZANE)
|BUONGUERRIERI ALICE
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P03
|EMILIA-ROMAGNA – U08 (RAVENNA)
|CAIATA SALVATORE
|BASILICATA
|BASILICATA – P01
|BASILICATA – U01 (POTENZA)
|CALDERONE TOMMASO ANTONINO
|SICILIA 2
|SICILIA 2 – P01
|SICILIA 2 – U05 (BARCELLONA POZZO DI GOTTO)
|CALOVINI GIANGIACOMO
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 – P02
|LOMBARDIA 3 – U05 (DESENZANO DEL GARDA)
|CANGIANO GEROLAMO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 – P01
|CAMPANIA 2 – U01 (AVERSA)
|CANNIZZARO FRANCESCO
|CALABRIA
|CALABRIA – P01
|CALABRIA – U05 (REGGIO DI CALABRIA)
|CAPARVI VIRGINIO
|UMBRIA
|UMBRIA – P01
|UMBRIA – U02 (PERUGIA)
|CAPPELLACCI UGO
|SARDEGNA
|SARDEGNA – P01
|SARDEGNA – U01 (CAGLIARI)
|CARETTA MARIA CRISTINA
|VENETO 2
|VENETO 2 – P02
|VENETO 2 – U05 (VICENZA)
|CARLONI MIRCO
|MARCHE
|MARCHE – P01
|MARCHE – U04 (PESARO)
|CASASCO MAURIZIO
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 – P02
|LOMBARDIA 3 – U04 (BRESCIA)
|CATTANEO ALESSANDRO
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 – P01
|LOMBARDIA 4 – U01 (PAVIA)
|CATTOI VANESSA
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U02 (ROVERETO)
|CAVANDOLI LAURA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P01
|EMILIA-ROMAGNA – U02 (PARMA)
|CAVO ILARIA
|LIGURIA
|LIGURIA – P01
|LIGURIA – U02 (GENOVA: MUNICIPIO VII – PONENTE)
|CIABURRO MONICA
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 – P02
|PIEMONTE 2 – U05 (CUNEO)
|CIOCCHETTI LUCIANO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 – P03
|LAZIO 1 – U06 (ROMA: MUNICIPIO XI)
|COIN DIMITRI
|VENETO 1
|VENETO 1 – P01
|VENETO 1 – U04 (CASTELFRANCO VENETO)
|COLOSIMO CHIARA
|LAZIO 2
|LAZIO 2 – P02
|LAZIO 2 – U03 (LATINA)
|COLUCCI ALESSANDRO
|PUGLIA
|PUGLIA – P04
|PUGLIA – U10 (GALATINA)
|CONGEDO SAVERIO
|PUGLIA
|PUGLIA – P04
|PUGLIA – U09 (LECCE)
|COPPO MARCELLO
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 – P02
|PIEMONTE 2 – U04 (ASTI)
|D’ATTIS MAURO
|PUGLIA
|PUGLIA – P04
|PUGLIA – U07 (BRINDISI)
|DALLA CHIESA RITA
|PUGLIA
|PUGLIA – P02
|PUGLIA – U04 (MOLFETTA)
|DARA ANDREA
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 – P01
|LOMBARDIA 4 – U04 (MANTOVA)
|DE BERTOLDI ANDREA
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U01 (TRENTO)
|DE CORATO RICCARDO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 – P01
|LOMBARDIA 1 – U04 (ROZZANO)
|DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 – P01
|PIEMONTE 2 – U03 (VERCELLI)
|DONDI DANIELA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P02
|EMILIA-ROMAGNA – U04 (MODENA)
|FONTANA LORENZO
|VENETO 2
|VENETO 2 – P03
|VENETO 2 – U06 (VERONA)
|FOTI TOMMASO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P01
|EMILIA-ROMAGNA – U01 (PIACENZA)
|FRASSINI REBECCA
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 – P01
|LOMBARDIA 3 – U02 (BERGAMO)
|FRENI FEDERICO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 – P03
|LAZIO 1 – U07 (ROMA: MUNICIPIO XIV)
|GARDINI ELISABETTA
|VENETO 2
|VENETO 2 – P01
|VENETO 2 – U03 (PADOVA)
|GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U02 (CERIGNOLA)
|GAVA VANNIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – U01 (PORDENONE)
|GIAGONI DARIO
|SARDEGNA
|SARDEGNA – P01
|SARDEGNA – U04 (SASSARI)
|GIORGETTI GIANCARLO
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 – P02
|LOMBARDIA 2 – U04 (SONDRIO)
|GIORGIANNI CARMEN LETIZIA
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 – P01
|CAMPANIA 2 – U02 (CASERTA)
|GIOVINE SILVIO
|VENETO 2
|VENETO 2 – P02
|VENETO 2 – U04 (BASSANO DEL GRAPPA)
|GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 – P01
|PIEMONTE 2 – U02 (NOVARA)
|IAIA DARIO
|PUGLIA
|PUGLIA – P03
|PUGLIA – U08 (TARANTO)
|LAMPIS GIANNI
|SARDEGNA
|SARDEGNA – P01
|SARDEGNA – U02 (CARBONIA)
|LATINI GIORGIA
|MARCHE
|MARCHE – P01
|MARCHE – U02 (MACERATA)
|LUPI MAURIZIO ENZO
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 – P02
|LOMBARDIA 2 – U05 (LECCO)
|MACCANTI ELENA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 – P01
|PIEMONTE 1 – U03 (COLLEGNO)
|MALAGUTI MAURO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P03
|EMILIA-ROMAGNA – U09 (FERRARA)
|MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 – P02
|LOMBARDIA 1 – U03 (COLOGNO MONZESE)
|MASCHIO CIRO
|VENETO 2
|VENETO 2 – P03
|VENETO 2 – U07 (VILLAFRANCA DI VERONA)
|MATERA MARIANGELA
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U03 (ANDRIA)
|MATONE SIMONETTA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 – P01
|LAZIO 1 – U02 (ROMA: MUNICIPIO III)
|MAZZETTI ERICA
|TOSCANA
|TOSCANA – P01
|TOSCANA – U06 (PRATO)
|MINARDO ANTONINO
|SICILIA 2
|SICILIA 2 – P03
|SICILIA 2 – U01 (RAGUSA)
|MOLINARI RICCARDO
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 – P02
|PIEMONTE 2 – U01 (ALESSANDRIA)
|MOLTENI NICOLA
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 – P02
|LOMBARDIA 2 – U03 (COMO)
|MONTARULI AUGUSTA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 – P01
|PIEMONTE 1 – U02 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 3 – SAN PAOLO – CENISIA – POZZO STRADA – CITTURIN – BORGATA LESNA)
|MONTEMAGNI ELISA
|TOSCANA
|TOSCANA – P01
|TOSCANA – U02 (MASSA)
|MORRONE JACOPO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P03
|EMILIA-ROMAGNA – U11 (RIMINI)
|NEVI RAFFAELE
|UMBRIA
|UMBRIA – P01
|UMBRIA – U01 (TERNI)
|NISINI TIZIANA
|TOSCANA
|TOSCANA – P02
|TOSCANA – U09 (AREZZO)
|OSNATO MARCO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 – P02
|LOMBARDIA 1 – U06 (SESTO SAN GIOVANNI)
|PANIZZUT MASSIMILIANO
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – U03 (TRIESTE)
|PELLA ROBERTO
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 – P02
|PIEMONTE 1 – U05 (MONCALIERI)
|PELLICINI ANDREA
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 – P01
|LOMBARDIA 2 – U01 (VARESE)
|PIERRO ATTILIO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 – P02
|CAMPANIA 2 – U07 (EBOLI)
|POLO BARBARA
|SARDEGNA
|SARDEGNA – P01
|SARDEGNA – U03 (NUORO)
|RAIMONDO CARMINE FABIO
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 – P01
|LOMBARDIA 4 – U02 (LODI)
|RAMPELLI FABIO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 – P01
|LAZIO 1 – U03 (ROMA: MUNICIPIO V)
|RAVETTO LAURA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 – P01
|LOMBARDIA 1 – U05 (LEGNANO)
|RIXI EDOARDO
|LIGURIA
|LIGURIA – P01
|LIGURIA – U01 (SAVONA)
|RIZZETTO WALTER
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – U02 (UDINE)
|ROSSELLO CRISTINA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 – P01
|LOMBARDIA 1 – U08 (MILANO: NIL 58 – BANDE NERE)
|ROSSI FABRIZIO
|TOSCANA
|TOSCANA – P02
|TOSCANA – U01 (GROSSETO)
|ROTONDI GIANFRANCO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 – P02
|CAMPANIA 2 – U04 (AVELLINO)
|RUSPANDINI MASSIMO
|LAZIO 2
|LAZIO 2 – P02
|LAZIO 2 – U04 (FROSINONE)
|SACCANI GLORIA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P03
|EMILIA-ROMAGNA – U10 (FORLI’)
|SASSO ROSSANO
|PUGLIA
|PUGLIA – P03
|PUGLIA – U06 (ALTAMURA)
|SEMENZATO MARTINA
|VENETO 1
|VENETO 1 – P01
|VENETO 1 – U01 (VENEZIA)
|SORTE ALESSANDRO
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 – P01
|LOMBARDIA 3 – U01 (TREVIGLIO)
|STEFANI ALBERTO
|VENETO 2
|VENETO 2 – P01
|VENETO 2 – U01 (ROVIGO)
|TENERINI CHIARA
|TOSCANA
|TOSCANA – P02
|TOSCANA – U05 (LIVORNO)
|TRANCASSINI PAOLO
|LAZIO 2
|LAZIO 2 – P01
|LAZIO 2 – U02 (RIETI)
|VIETRI MARIA IMMACOLATA
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 – P02
|CAMPANIA 2 – U05 (SCAFATI)
|ZIELLO EDOARDO
|TOSCANA
|TOSCANA – P03
|TOSCANA – U04 (PISA)
|ZUCCONI RICCARDO
|TOSCANA
|TOSCANA – P01
|TOSCANA – U03 (LUCCA)
Collegi uninominali mappa: gli eletti del centrosinistra
Undici i candidati elettri della coalizione di centrosinistra. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico.
|BONELLI ANGELO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P02
|EMILIA-ROMAGNA – U05 (IMOLA)
|CIANI PAOLO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 – P01
|LAZIO 1 – U01 (ROMA: MUNICIPIO I)
|DE MARIA ANDREA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P02
|EMILIA-ROMAGNA – U07 (CARPI)
|DELLA VEDOVA BENEDETTO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 – P01
|LOMBARDIA 1 – U09 (MILANO: NIL 21 – BUENOS AIRES – VENEZIA)
|FOSSI EMILIANO
|TOSCANA
|TOSCANA – P03
|TOSCANA – U08 (SCANDICCI)
|GIANASSI FEDERICO
|TOSCANA
|TOSCANA – P03
|TOSCANA – U07 (FIRENZE)
|MAGI RICCARDO
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 – P01
|PIEMONTE 1 – U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA – MIRAFIORI NORD – MIRAFIORI SUD)
|MALAVASI ILENIA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P01
|EMILIA-ROMAGNA – U03 (REGGIO NELL’EMILIA)
|MEROLA VIRGINIO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P02
|EMILIA-ROMAGNA – U06 (BOLOGNA)
|MORASSUT ROBERTO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 – P02
|LAZIO 1 – U04 (ROMA: MUNICIPIO VII)
|TABACCI BRUNO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 – P01
|LOMBARDIA 1 – U07 (MILANO: NIL 20 – LORETO)
I deputati del M5s
Di seguito i nomi dei nove eletti in ordine alfabetico.
|AIELLO DAVIDE
|SICILIA 1
|SICILIA 1 – P01
|SICILIA 1 – U01 (PALERMO: QUARTIERE 11 – SETTE CANNOLI)
|AMATO GAETANO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 – P02
|CAMPANIA 1 – U07 (TORRE DEL GRECO)
|AURIEMMA CARMELA
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 – P02
|CAMPANIA 1 – U05 (ACERRA)
|CAROTENUTO DARIO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 – P01
|CAMPANIA 1 – U03 (NAPOLI: QUARTIERE 7 – SAN CARLO ALL’ARENA)
|CASO ANTONIO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 – P01
|CAMPANIA 1 – U01 (GIUGLIANO IN CAMPANIA)
|COSTA SERGIO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 – P01
|CAMPANIA 1 – U02 (NAPOLI: QUARTIERE 19 – FUORIGROTTA)
|DI LAURO CARMELA
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 – P02
|CAMPANIA 1 – U06 (SOMMA VESUVIANA)
|ORRICO ANNA LAURA
|CALABRIA
|CALABRIA – P01
|CALABRIA – U02 (COSENZA)
|PELLEGRINI MARCO
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U01 (FOGGIA)
|PENZA PASQUALINO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 – P02
|CAMPANIA 1 – U04 (CASORIA)
Gli altri
Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico degli altri partiti, secondo la mappa dei collegi uninominali.
|GEBHARD RENATE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U04 (BRESSANONE/BRIXEN)
|SCHULLIAN MANFRED
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U03 (BOLZANO/BOZEN)
Mappa collegi uninominali: gli eletti al Senato
Al Senato sono invece stati assegnati fin qui 48 posti sui 67 in totale. Le sezioni scrutinate sono 60.151 su 60.399.
Gli eletti del centrodestra
A conquistare più posti è la coalizione di centrodestra, con 38 seggi ottenuti sui 48 assegnati. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico.
|ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA
|BASILICATA
|BASILICATA – P01
|BASILICATA – U01 (POTENZA)
|BALBONI ALBERTO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P02
|EMILIA-ROMAGNA – U04 (RAVENNA)
|BERGESIO GIORGIO MARIA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – P02
|PIEMONTE – U05 (CUNEO)
|BERNINI ANNA MARIA
|VENETO
|VENETO – P02
|VENETO – U03 (PADOVA)
|BERRINO GIOVANNI
|LIGURIA
|LIGURIA – P01
|LIGURIA – U01 (GENOVA: MUNICIPIO VII – PONENTE)
|BIZZOTTO MARA
|VENETO
|VENETO – P02
|VENETO – U04 (VICENZA)
|BONGIORNO GIULIA
|LAZIO
|LAZIO – P01
|LAZIO – U03 (ROMA: MUNICIPIO V)
|BORGHESI STEFANO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P03
|LOMBARDIA – U08 (BRESCIA)
|CENTINAIO GIAN MARCO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P02
|LOMBARDIA – U10 (PAVIA)
|CIRIANI LUCA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – U01 (TRIESTE)
|DE CARLO LUCA
|VENETO
|VENETO – P01
|VENETO – U02 (TREVISO)
|DE POLI ANTONIO
|MARCHE
|MARCHE – P01
|MARCHE – U02 (ANCONA)
|DURIGON CLAUDIO
|LAZIO
|LAZIO – P02
|LAZIO – U01 (VITERBO)
|FALLUCCHI ANNA MARIA
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U01 (FOGGIA)
|FAROLFI MARTA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P02
|EMILIA-ROMAGNA – U05 (RIMINI)
|GARNERO SANTANCHE’ DANIELA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P03
|LOMBARDIA – U11 (CREMONA)
|LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO
|TOSCANA
|TOSCANA – P01
|TOSCANA – U03 (PRATO)
|LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P02
|LOMBARDIA – U05 (COLOGNO MONZESE)
|LEONARDI ELENA
|MARCHE
|MARCHE – P01
|MARCHE – U01 (ASCOLI PICENO)
|LIRIS GUIDO QUINTINO
|ABRUZZO
|ABRUZZO – P01
|ABRUZZO – U01 (PESCARA)
|MARTI ROBERTO
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U05 (LECCE)
|MELCHIORRE FILIPPO
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U03 (BARI)
|MENNUNI LAVINIA
|LAZIO
|LAZIO – P01
|LAZIO – U02 (ROMA: MUNICIPIO XIV)
|MIELI ESTER
|LAZIO
|LAZIO – P01
|LAZIO – U04 (ROMA: MUNICIPIO VII)
|MURELLI ELENA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P01
|EMILIA-ROMAGNA – U01 (PARMA)
|NOCCO VITA MARIA
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U04 (TARANTO)
|PERA MARCELLO
|SARDEGNA
|SARDEGNA – P01
|SARDEGNA – U02 (SASSARI)
|PETRENGA GIOVANNA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – P02
|CAMPANIA – U01 (CASERTA)
|PETRUCCI SIMONA
|TOSCANA
|TOSCANA – P01
|TOSCANA – U01 (AREZZO)
|RAPANI ERNESTO
|CALABRIA
|CALABRIA – P01
|CALABRIA – U01 (CORIGLIANO-ROSSANO)
|RAUTI ISABELLA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P02
|LOMBARDIA – U04 (SESTO SAN GIOVANNI)
|RONZULLI LICIA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P01
|LOMBARDIA – U02 (COMO)
|SISTO FRANCESCO PAOLO
|PUGLIA
|PUGLIA – P01
|PUGLIA – U02 (ANDRIA)
|SPERANZON RAFFAELE
|VENETO
|VENETO – P01
|VENETO – U01 (VENEZIA)
|TERZI DI SANT’AGATA GIULIOMARIA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P03
|LOMBARDIA – U09 (TREVIGLIO)
|TOSATO PAOLO
|VENETO
|VENETO – P02
|VENETO – U05 (VERONA)
|ZAFFINI FRANCESCO
|UMBRIA
|UMBRIA – P01
|UMBRIA – U01 (PERUGIA)
|ZANGRILLO PAOLO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – P02
|PIEMONTE – U04 (ALESSANDRIA)
|ZEDDA ANTONELLA
|SARDEGNA
|SARDEGNA – P01
|SARDEGNA – U01 (CAGLIARI)
Collegi uninominali mappa: gli eletti del centrosinistra
Cinque, invece, per il centrosinistra. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico, secondo la mappa dei collegi uninominali.
|CASINI PIER FERDINANDO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P02
|EMILIA-ROMAGNA – U03 (BOLOGNA)
|CUCCHI ILARIA
|TOSCANA
|TOSCANA – P01
|TOSCANA – U04 (FIRENZE)
|GIORGIS ANDREA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – P01
|PIEMONTE – U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA – MIRAFIORI NORD – MIRAFIORI SUD)
|MISIANI ANTONIO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – P02
|LOMBARDIA – U03 (MILANO: NIL 21 – BUENOS AIRES – VENEZIA)
|RANDO VINCENZA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – P01
|EMILIA-ROMAGNA – U02 (MODENA)
I senatori del M5s
Quattro gli eletti per il Movimento 5 Stelle. Di seguito i nomi degli eletti in ordine alfabetico.
|CASTELLONE MARIA DOMENICA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – P01
|CAMPANIA – U05 (GIUGLIANO IN CAMPANIA)
|DE ROSA RAFFAELE
|CAMPANIA
|CAMPANIA – P01
|CAMPANIA – U07 (ACERRA)
|LOPREIATO ADA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – P01
|CAMPANIA – U04 (NAPOLI: QUARTIERE 19 – FUORIGROTTA)
|MAZZELLA ORFEO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – P01
|CAMPANIA – U06 (TORRE DEL GRECO)