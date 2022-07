Dai collari alle telecamere, i migliori 5 accessori hi-tech per i cani

Chi ha detto che i nostri cani non possano diventare smart? In un mondo che diviene sempre più hi-tech, anche gli animali domestici possono vantare gadget intelligenti. Fra collari che impediscono di abbaiare e accessori per il bagnetto, online sono disponibili interessanti prodotti per curare al meglio la vita degli amici a quattro zampe e la convivenza con i proprietari. Ecco una guida con prezzi e caratteristiche dei migliori sul mercato online secondo Wired.

Collari, spugne e telecamere, i migliori 5 accessori hi-tech per cani

Petcube Bites 2 Lite, la telecamera interattiva che lancia i croccantini

Quante volte capita di trattenersi a lavoro più del dovuto o di avere un imprevisto che ci obbliga ad uscire di casa? Così facendo si rischia di lasciare da soli i propri cani a lungo, facendo saltare loro alcuni pasti della giornata. Per fortuna però ci sono dei comodi device da usare facilmente anche da smartphone. Wired consiglia Petcube Bites 2, telecamera interattiva che lancia persino i croccantini a comando. Con immagini in Full HD 1080p e angolo di visione a 160 gradi, consente di tenere il proprio amico a quattro zampe sotto controllo in ogni momento e persino di interagire a distanza. Un semplice comando permette di lanciare croccantini per farli divertire e tenerli in salute. Vanta anche il supporto ad Alexa con altoparlante, per far sentire la propria voce pur non essendo presenti. Il prezzo su Amazon è di 159 euro.

Aquapaw Pet Bathing, l’accessorio da toelettatura con spruzzatore

Non tutti i cani amano il bagnetto, ma è una tappa fondamentale per mantenere intatto il loro igiene e quello dell’intero ambiente domestico. Sul web ci sono diversi accessori utili alla causa, ma in pochi sono in grado di battere Aquapaw Pet Bathing. Si collega comodamente al soffione della doccia o al rubinetto del giardino con un adattatore incluso nel prezzo. Facile da usare, vanta un’ergonomica presa per il palmo della mano con pulsante On/Off per azionare o fermare il getto d’acqua. Su Amazon ha un prezzo di 27,26 euro, ma esiste anche una versione Pro da 51,22 con una miglior presa e soffione più grande.

Eufy RoboVac X8 Hybrid, il robot automatico per pulire i peli dei cani

Chi ha un pastore tedesco, un husky o un chow chow sa benissimo cosa vuol dire vivere con un sacco di peli per casa. Alcuni cani perdono molto più pelo di altri, lasciando ai proprietari il duro compito di pulire e mettere ordine. Se siete stanchi di imbracciare scope e aspirapolveri, è il momento di rivolgersi ai robot automatici. Sugli scudi l’Eufy RoboVac X8 Hybrid, disponibile su Amazon al prezzo di 573,02 euro. Grazie a due turbine aspira il doppio dello sporco rispetto alla concorrenza. Inoltre contiene un serbatoio d’acqua da 250 millilitri per 140 minuti di pulizia e ben tre ore di aspirazione successiva.

Getting that furry boy in the bath is a tough task in itself. Let the cleaning up after not be one too. Eufy RoboVac X8 Hybrid with its mopping feature makes it super easy to clean up any mess that this one leaves behind. Go get yours at https://t.co/y6fazI9OEy pic.twitter.com/i7hdNrMrxK — Eufy India (@EufyIndia) March 12, 2022

Youthink, la ciotola automatica con distributore d’acqua

Un vero regalo per gli amanti degli animali è la ciotola automatica. Si tratta di veri e propri contenitori per cibo e acqua, ma interamente programmabili per nutrire i cani in totale autonomia. È possibile stabilire dosi di alimentazione e orari, anche da smartphone con app dedicate. Interessante per prezzo e caratteristiche la Youthink per i liquidi con capacità di un litro. Grazie alla forma ergonomica, aiuta il cane a bere senza fare alcuno sforzo e contiene la fuoriuscita di acqua, evitando che il pavimento di allaghi per errore. Un filtro speciale evita che peli e polvere si infiltrino negli ingranaggi interni danneggiando il funzionamento. Il prezzo è di 23,99 euro.

Petsafe Bark, il collare antiabbaio per i cani con vibrazione

Un cane eccessivamente esuberante può dar fastidio ai vicini o spaventare la gente che si avvicina al portone d’ingresso. Il collare Petsafe Bark è eccellente per scoraggiare gli animali dall’abbaiare e tenerli allo stesso tempo sereni e tranquilli. Vanta uno strumento di vibrazione con 10 combinazioni diverse che inducono i cani a mantenere il silenzio senza far loro alcun male. Ha una circonferenza di 71 centimetri, quindi si adatta a ogni specie canina e presenta spie a LED in tre colori che indicano lo stato della batteria. Il prezzo su Amazon è di 67,32 euro.