Anche i cani hanno il loro smartwatch. Al CES 2022 di Las Vegas, principale fiera mondiale dell’hi-tech, l’azienda francese Invoxia ha presentato un collare smart che vanta numerose caratteristiche proprie dei moderni orologi intelligenti. Monitora infatti la posizione geografica e i parametri vitali, tra cui il battito cardiaco e la respirazione.

Invoxia, come funziona il collare smart per i cani presentato a Las Vegas

Come ricorda The Verge, i fitness tracker per i cani esistono da diverso tempo, sfruttando accelerometri e sensori Gps. Invoxia però, per il suo personale prodotto, ha deciso di seguire un approccio differente. Per monitorare i parametri vitali degli amici a quattro zampe, tra cui la respirazione a riposo e la frequenza cardiaca, l’azienda francese ha preferito usufruire della consulenza di cardiologi veterinari. Grazie al loro supporto ha così sviluppato un’intelligenza artificiale ad apprendimento profondo (deep learning) che utilizza radar miniaturizzati, simili a quelli che Google ha impiantato nei suoi smartphone Pixel 4. Una scelta che si è rivelata fondamentale per favorire la misurazione dei dati biometrici anche sui cani con pelo folto.

«Un radar si trova di fronte al collo e invia un segnale radio che non verrà riflesso dai peli», ha detto a The Verge Amèlie Cuadron, CEO di Invoxia. «Il radar sarà dunque in grado di riconoscere la velocità ed il movimento della pelle proprio sotto il colletto, indipendentemente da quanto è peloso il vostro amico». Tali movimenti cutanei vengono poi inseriti in un algoritmo che è in grado di determinare con precisione la frequenza cardiaca e la respirazione. Altro grande vantaggio del collare smart è la comodità, tanto che il cane non lo sentirà nemmeno addosso. A differenza dei fitness tracker per l’uomo, dove si richiede il contatto diretto con la pelle, per i cani infatti ciò non è necessario. Saranno così liberi di muoversi e giocare senza subire disturbi o fastidi esterni.

Il dispositivo uscirà in estate al costo di 99 dollari più un abbonamento mensile

Il collare smart è provvisto di Gps ed è compatibile con Bluetooth, Wi-Fi ed LTE-M, oltre a disporre di avvisi di fuga e un cicalino, ossia un dispositivo elettrico che riproduce un suono simile a quello della cicala. Grazie a tutti gli optional, il device di Invoxia può monitorare l’attività quotidiana tra cui camminata, corsa e persino i momenti in cui il cane di gratta. Prossimo passo, secondo Caudron, è ora quello di consentire una personalizzazione del monitoraggio in base alla razza. In questo modo si potrebbero tenere sotto controllo i cani predisposti per natura ad affrontare malattie cardiache o respiratorie, salvando loro la vita.

Amélie Caudron, CEO d'Invoxia, était ce matin sur le plateau de @bfmbusiness pour présenter le Smart Dog Collar, premier collier santé biométrique pour chiens 🐶

Découvrez son intervention dès maintenant 👀 Pour en savoir plus, rendez-vous ici ➡️ https://t.co/3RTKKNE1fx https://t.co/PBMphnE7YY — Invoxia (@invoxia) January 4, 2022

Per ora il collare smart di Invoxia sarà destinato solo a cani di taglia medio-grande. Infatti è risultato difficile miniaturizzare la tecnologia radar a una dimensione comoda per gli animali domestici più piccoli, come cani e gatti. Il device sarà disponibile a partire dalla prossima estate al prezzo di 99 dollari (circa 87 euro), cui bisognerà sommare un abbonamento mensile aggiuntivo di 12,99 dollari (circa 11 euro) per le funzionalità GPS.