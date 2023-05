Colf e badanti, detrazione nel modello 730/2023: requisiti e istruzioni

Per i contributi di colf e badanti versati è possibile ottenere una detrazione fiscale nel modello 730/2023. Lo sconto previsto per i beneficiari è del 19 per cento sull’imposta da pagare, nel limite massimo di 2.100 euro a patto di un reddito complessivo del richiedente che non superi i 40.000 euro. Si sottolinea inoltre che l’agevolazione è da considerarsi differente rispetto alla deduzione e che dunque, in questo secondo caso, l’importo massimo da poter dedurre è di 1.549,37 euro. La richiesta dovrà essere indicata nell’apposita sezione del modello 730/2023 che dovrà essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 2 ottobre 2023.

Colf e badanti, detrazione nel modello 730/2023: i requisiti

Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario che vi sia il rispetto di dati requisiti previsti dalla legge. Le spese per colf e badanti, anzitutto, devono rientrare nell’assistenza a persone non autosufficienti. Per ottenere lo sconto Irpef del 19 per cento, dunque, dovrà essere certificata la non autosufficienza del soggetto che necessita di assistenza continuativa o non è in grado di svolgere alcune funzioni vitali come:

assumere alimenti

svolgere le funzioni fisiologiche

provvedere all’igiene personale

deambulare

indossare gli indumenti

Le istruzioni

Per ottenere la detrazione per colf e badanti nel modello 730/2023 è necessario seguire le istruzioni previste e fornire la specifica documentazione. Su quest’ultimo aspetto si sottolinea che può bastare anche una ricevuta che attesti il diritto alla detrazione purché riporti:

i dati anagrafici di chi effettua il pagamento

il codice fiscale di chi effettua il pagamento

il codice fiscale di chi effettua l’assistenza

i dati anagrafici e il codice fiscale del familiare

Andranno poi indicate le spese per le quali si chiede la detrazione che dovranno essere riportate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Attenzione però a non indicare le spese che sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi. Infine, come sempre avviene in questi casi, è necessario che le spese sostenute siano tracciabili.