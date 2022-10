Colesterolo, ecco il farmaco che lo dimezza: l’Aifa autorizza la doppia somministrazione annua

Piccola grande rivoluzione in campo medico, nella dura lotta al colesterolo. L’Aifa ha detto sì al primo farmaco biologico che con due somministrazioni l’anno ridurrà in modo efficace e duraturo l’Ldl, il colesterolo considerato cattivo. Si tratta di un risultato eccezionale per il farmaco, che utilizza un Rna interferente, il siRNA, in grado di far aumentare al fegato la propria capacità di assorbire l’Ldl. Ogni anno in Italia per malattie cardiovascolari muoiono più di 224mila persone e poco meno di 50mila sono da imputare alla gestione e al controllo del colesterolo. L’Agenzia italiana del Farmaco ha adesso approvato il medicinale, che ha la rimborsabilità con riferimento ad adulti con ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista.

Per 8 pazienti su 10 al alto rischio ridurre l’Ldl è difficile

Il colesterolo Ldl e le malattie cardiovascolari, come quella aterosclerotica, hanno una correlazione diretta già dimostrata. L’Ldl è il fattore di rischio più facilmente modificabile, ma una riduzione efficace non è semplice da ottenere tanto che 8 pazienti su 10 ad alto rischio non riescono a rientrare nei parametri raccomandati. Servono dieta e attività fisica, ma quando cambiare stile di vita non basta allora va introdotta anche una terapia farmacologica adatta. Questa nuova terapia a base di siRNA, small-interfering RNA, è di fatto un nuovo approccio.

Come funziona: «Il fegato assorbe più colesterolo Ldl»

A spiegare il funzionamento è Furio Colivicchi, presidente dell’Associazione nazionale medici cardiologici ospedalieri: «Il suo meccanismo d’azione è molto innovativo poiché rientra nella classe degli agenti terapeutici RNAi (RNA interference), farmaci che silenziano gli Rna messaggeri (mRNA). Si tratta di un piccolo Rna interferente (siRNA) a doppio filamento con un’elevata affinità per il fegato, all’interno del quale riduce i livelli di una proteina chiamata PCSK9, coinvolta nel metabolismo del colesterolo. Questo meccanismo aumenta la capacità del fegato di assorbire il colesterolo LDL e porta di conseguenza a una riduzione dei livelli di colesterolo Ldl presente nel sangue». Per Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società Italiana di Cardiologia, «questa molecola è capostipite di una nuova classe di farmaci altamente innovativi che mirano direttamente alla radice della malattia aterosclerotica piuttosto che ai suoi sintomi, grazie a un meccanismo d’azione che permette di ridurre i livelli di colesterolo Ldl non solo in maniera efficace, ma anche sostenuta nel tempo».