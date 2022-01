Coldiretti, a Capodanno spesi 20 miliardi in meno nei ristoranti a causa del Covid

Il Capodanno è passato e chi non esulta è sicuramente il comparto della ristorazione. Secondo i dati elaborati da Coldiretti, il Covid e il forte aumento dei contagi registrato in Italia nelle ultime settimane hanno fatto crollare la spesa dei cittadini. Bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi hanno visto i profitti i netto calo rispetto al periodo pre pandemico.

Capodanno, per Coldiretti perdita di 20 miliardi rispetto al 2019

Coldiretti ha stimato che il calo dei profitti rispetto al 2019 è di 20 miliardi di euro. Una cifra enorme, che riguarda tutta Italia e che era facile da prevedere. Il Capodanno a cavallo tra 2019 e 2020, infatti, è stato l’ultimo prima dell’avvento della pandemia. La spesa dei cittadini per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in locali e agriturismi, ristoranti e pizzerie, è stata di oltre 80 miliardi. Nettamente superiore, quindi, rispetto a quella che risulta dalle prime stime relativa a qualche giorno fa: circa 60. Un calo che si riflette non solo sul singolo comparto ma anche sui fornitori, cioè su aziende di prodotti agricoli e alimentari.

Coldiretti: «Per il cenone in casa si è speso di più del 2020»

Un’altra stima di Coldiretti, invece, riguarda la spesa degli italiani per l’organizzazione dei cenoni in casa. Nonostante i contagi e le raccomandazioni, i cittadini hanno speso di più rispetto al Capodanno tra 2020 e 2021, complice anche l’assenza di lockdown. Si parla di una somma complessiva di circa 2,6 miliardi di euro tra cibi e bevande. L’incremento tra cenone 2021 e quello dell’anno precedente è stato del 52 per cento.

In tavola circa 400 milioni di euro di cibo avanzato

In crescita, però, anche i disavanzi. Sempre tra i dati elaborati da Coldiretti si evidenzia come anche il cibo avanzato ha subito un forte aumento: circa il 30 per cento. Una somma che si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di euro. Il cibo, però, nella maggior parte dei casi non andrà sprecato. Il 79 per cento degli italiani hanno consumato gli avanzi del cenone nei giorni successivi. A questi si aggiunge un 11 per cento, la quota di chi congela il cibo per sfruttarlo nel corso delle prime settimane di gennaio. All’8 per cento non è avanzato nulla, mentre l’1 per cento dona in beneficenza ciò che resta. I restanti, invece, buttano via il cibo.