Colbrelli vince l’europeo di ciclismo 2021: per l’Italia è il quarto acuto consecutivo

L’estate a tinte europee dell’Italia non finisce più. Dopo le notti di Wembley e Belgrado, che hanno consegnato agli azzurri il tetto del continente nel calcio e nel volley femminile, è il ciclismo su strada a calare il tris. Nella prova in programma oggi, domenica 12 settembre, sul circuito trentino a regolare gli avversari è stato il lombardo Sonny Colbrelli. Già campione italiano nella stagione in corso, il classe 1990 ha regolato in uno sprint a due il belga Remco Evenepoel. Terzo posto al francese Cosnefroy, giunto sul traguardo con un minuto e mezzo di ritardo dai battistrada. A completare la giornata perfetta della bicicletta italiana anche il quarto posto di Matteo Trentin.

🥇🇪🇺🥇 Sonny Colbrelli is the new European Elite Road Champion!! Bravo 👏 #EuroRoad21 pic.twitter.com/xZXPb7J5Wp — Velon CC (@VelonCC) September 12, 2021

Colbrelli, sprinti vincente a Trento

Sul circuito di 179 chilometri, con partenza e arrivo in piazza del Duomo a Trento e caratterizzato da numerosi strappi a fare la differenza è stata la salita di Povo. Sull’ultima asperità di giornata, culmine di un tracciato con circa tremila metri di dislivello, simile a una classica del Nord, Colbrelli, in forza alla Bahrain Victorious, è stato bravo a resistere al forcing di Evenepoel. Smaltito lo strappo, l’atleta nato a Desenzano sul Garda, non ha avuto troppe difficoltà a mantenere la ruota del rivale, riuscendolo poi a sorprendere in una volata letteralmente dominata. Per l’Italia è il quarto successo consecutivo nella manifestazione. Il filotto era iniziato nel 2018 con Trentin ed è poi proseguito con gli acuti di Elia Viviani, Giacomo Nizzolo e naturalmente Colbrelli. Per quest’ultimo, che in carriera aveva già conquistato il Giro del Piemonte, è forse il successo più importante fin qui. È, infatti, ancora a secco di vittorie in un grande giro o in una classica monumento.