«Non ho tempo», «non so cucinare», «non posso fare a meno del dolce per cominciare la giornata». Queste sono solo alcune delle affermazioni più comuni che mi vengono dette ogni giorno per giustificare una colazione frugale, poco sana e tutt’altro che bilanciata. Ma se vi dicessi che è possibile preparare una colazione dolce, facile, completa dal punto di vista nutrizionale e con soli tre semplici ingredienti? Sono Eleonora Goldoni, calciatrice del Napoli Calcio, nutrizionista e ideatrice del Project EG 16. Oggi però mi calerò nei panni di fitchef e vi mostrerò delle alternative al tipico cappuccio-e-brioche, la colazione italiana povera di nutrienti e ricca di zuccheri raffinati.

Pancakes in versione salutista

Dolce tipico delle tavole americane, è possibile replicarlo rendendolo sano e altrettanto buono.

Vi serviranno:

50g farina a scelta (consiglio la farina d’avena)

60g banana

1 uovo

Schiacciare la banana e mischiare in una ciotola tutti gli ingredienti; se il composto è troppo denso, aggiungere un goccio di latte. Scaldare una padella antiaderente e versare l’impasto facendolo cuocere a fuoco molto basso. Puoi realizzare un unico composto oppure una torre di piccoli pancakes. Decorare a piacere: cannella, cacao, yogurt, gocce di cioccolato, marmellata, cocco a scaglie. Libero sfogo alla propria fantasia (e al proprio palato).

Bowl, la soluzione salva-tempo

Quando non si hanno né tempo né voglia di cucinare, la bowl è la soluzione salva-tempo che preferisco.

Gli ingredienti per comporla sono:

1 vasetto yogurt greco 2% grassi

1 manciata di granola senza zuccheri aggiunti (se ne trovano molte in commercio, reperibili in qualsiasi supermercato)

1 manciata di frutti di bosco o altra frutta

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola, fare una bella foto (perché si sa che le bowl colorate sono estremamente “instargram friendly”) e gustare.

Mugcake, minima spesa massima resa

Di cosa si tratta? È la famosa torta in tazza: una torta monoporzione da realizzare in pochissimi minuti. Ecco ciò che serve per realizzarla:

30g farina

60/80g di latte a scelta

1 cucchiaio di miele

Per i più golosi: 10g cacao amaro o gocce di cioccolato

In una tazza versare e mescolare tutti gli ingredienti. Mettere direttamente la tazza in microonde e lasciar cuocere per 2/3 minuti. Minima spesa, massima resa!

LEGGI ANCHE: Tre bufale sull’alimentazione sana