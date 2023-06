Coez e Frah Quintale annunciano album insieme: uscirà a settembre

Coez e Frah Quintale hanno deciso di collaborare e hanno annunciato il loro nuovo joint album anche se non hanno rivelato il titolo.

Silvano e Francesco, Coez e Frah Quintale, l’album, settembre 2023. pic.twitter.com/e0m4aoCxWg — Coez (@COEZMUSIC) June 13, 2023

Il nuovo album di Coez e Frah Quintale

Coez e Frah Quintale hanno annunciato con un teaser il loro primo joint album, in uscita per Prodacto/Undamento in licenza a Carosello Records/Warner Music. Il progetto, che verrà rilasciato il prossimo mese di settembre, nasce dalla stima artistica reciproca e amicizia che esiste tra Coez e Frah Quintale, due personalità dalla spiccata emotività, sincere e senza filtri. I due artisti avevano già lasciato qualche indizio che ci fosse un progetto insieme in arrivo con l’esibizione al Mi Ami di quest’anno, dove hanno mostrato dal vivo due pezzi inediti in esclusiva per il pubblico del festival.

L’amicizia che lega i due artisti

Uniti da un’amicizia solida, Coez e Frah Quintale si incontrano in questo nuovo progetto grazie alla loro innegabile intesa artistica, che nasce dalla conoscenza che hanno l’uno dell’altro. I due artisti hanno collaborato spesso insieme come nel brano «Nei treni la notte», contenuto in «From The Rooftop 2» (2022), concept musicale creato da una serie di sessioni acustiche avviato da Coez nel 2016. I due collegano da sempre uno stile unico e inconfondibile a un sound ricercato, conquistando la consacrazione del pubblico e della scena musicale come le penne più originali presenti nel panorama attuale. Inoltre, Coez e Frah fondono le loro voci e il loro stile autoriale celebrando e affermando la loro amicizia, oltre a strategie e mode passeggere. Entrambi sono nati dal mondo urban e sono considerati attualmente pionieri di un genere crossover tra rap e cantautorato e hanno dimostrato di avere le carte in regola per un ritmo musicale sempre più fluido, che espone maggior spazio alla libertà di espressione artistica senza necessariamente definirsi attraverso un unico genere.