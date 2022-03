Coez, chi è: vero nome, canzoni, fidanzata e vita privata del cantautore e rapper italiano

Cantautore e rapper italiano, Coez ha all’attivo numerosi album musicali realizzati sia da solista che con il collettivo Brokenspeakers: vediamo chi è, qual è il suo vero nome e cosa si sa della sua fidanzata.

Pseudonimo di Silvano Albanese, dopo aver passato diversi anni a dipingere per Roma ha dato vita, insieme ai compagni alla Scuola Cinematografica Franz e Nicco, al Circolo Vizioso. A loro si sono poi aggiunti Lucci e Snais con cui, nel 2007, hanno dato vita al collettivo Brokenspeakers. Due gli album pubblicati insieme ai tre, ovvero L’album (2009) e Fino al collo (2012).

Parallelamente al lavoro con il gruppo, ha intrapreso una carriera da solista che l’ha portato a pubblicare, dal 2009 al 2021, sei dischi in totale. Si tratta di Figlio di nessuno (2009), Non erano fiori (2013), Niente che non va (2015), Faccio un casino (2017), È sempre bello (2019), e Volare (2021). Spesso etichettato come appartenente al genere indie, ci ha tenuto a sottolineare che nei suoi album ha sempre tentato di mescolare stili e per questo si definisce un outisider.

Tra le sue canzoni più famose che lo hanno reso popolare sulla scena musicale vi sono:

• La rabbia dei secondi

• Faccio un casino

• Le luci della città

• La musica non c’è

• È sempre bello

• Domenica

• Volare

Coez: fidanzata e vita privata

Per quanto riguarda la sua attuale situazione sentimentale, non è noto se sia impegnato o meno. In un’intervista di fine 2021 aveva dichiarato di aver scritto l’ultimo disco da fidanzato, motivo per cui era molto presente anche il genere rap: “Quando sto da solo è come se mi mancasse quella parte di me, dolce e sensibile, di quando stai con qualcuno. E allora la scrivo. Quando invece sto con una persona ho bisogno di esprimere anche altro perché l’amore ce l’ho già”.

In passato pare avesse una relazione relazione con Claudia (meglio conosciuta come Lola), protagonista del video musicale di La musica non c’è.