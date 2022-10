Codice appalti, come cambia: gare semplificate e revisione automatica dei prezzi

«Alla base del progetto stanno i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato». Così Luigi Carbone, alla guida della commissione del Consiglio di Stato, ha spiegato le novità introdotte nelle nuove normative per l’edilizia. Le leggi erano state consegnate a Draghi dal presidente della Suprema magistratura amministrativa Franco Frattini lo scorso 20 ottobre. Codice degli appalti, come cambia? Le novità riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori in subappalto.

Codice appalti, come cambia: le novità

Per gli imprenditori nel settore edile, la novità riguarda la cancellazione del gold-plating. Si tratta del sistema legislativo più stringente rispetto a quanto disposto dall’Ue per ottenere i fondi del Pnrr. La richiesta degli enti di settore, oltre a questa, era quella dell’investimento statale per ridurre il peso del costo delle materie prime. Anche qui la risposta è stata positiva, con un investimento di 7 miliardi di euro. Per evitare i fenomeni corruttivi, nelle normative dedicate all’edilizia ci sarà maggiore digitalizzazione in tutte le fasi dell’appalto. Le imprese saranno tutelate anche dalle offerte anomale. In più, si potranno verificare più facilmente le qualifiche degli operai e non solo.

Una seconda novità riguarda i lavoratori, con particolare riferimento a quelli delle imprese di subappalto. Le nuove normative prevedono soluzioni come i contratti di categoria e la fine degli accordi pirata.

Qual è l’iter ora

La legge è al momento in delega, perché ora è di competenza del Governo Meloni. Se il nuovo esecutivo deciderà di mantenere le normative come ricevute da Draghi, allora queste passeranno alla Conferenza Stato Regioni. Le Regioni avranno tempo 30 giorni per confermare quanto ricevuto, oppure per proporre cambiamenti. I tempi, però, sono stretti.

Infatti, l’Unione Europea ha richiesto l’invio delle normative sugli appalti entro il 31 marzo 2023, in quanto queste rientrano nelle normative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le normative sono state definite quando Fratelli d’Italia era all’opposizione e la Lega si era già dichiarata contraria a un codice degli appalti.