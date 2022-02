Codacons e la richiesta di smentita a Lercio: la risposta scatena i social

Un classico articolo sarcastico (e palesemente finto) del portale Lercio ha generato un immediato botta e risposta con il Codacons. L’associazione dei consumatori non ha digerito di essere stata accostata a uno dei post più recenti, il cui titolo recitava: «“Ha detto ‘Dio, Cristo’”, Codacons contro l’intervento di Papa Francesco in tv da Fazio». Da lì la richiesta formale a Lercio di smentire l’esistenza di questo comunicato, citato nel finto duro attacco menzionato dallo stesso portale sarcastico. Sembrava l’ennesimo scherzo, invece è tutto vero: Lercio ha pubblicato la nota ricevuta, diffondendo la notizia alla sua community e rispondendo con la solita ironia. Il Papa è stato ospite a Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio.

La nota del Codacons

«Gentile redazione». La lettera del Codacons a Lercio è formale e parte con la classica forma utilizzata per comunicazioni ufficiali. Poi la richiesta in merito all’articolo sulle dichiarazioni del Papa: «trattandosi di un argomento estremamente delicato e considerati i rapporti che la nostra associazione intrattiene col Pontefice, vi diffidiamo a dare smentita dell’esistenza del comunicato Codacons da voi citato. In caso contrario saremo costretti a proporre querela nei vostri confronti per i reati ravvisabili».

La risposta di Lercio

Lercio pubblica lo screenshot della nota del Codacons e risponde con altrettanta formalità. «Il Codacons ci invita formalmente a smentire l’esistenza del loro comunicato ufficiale citato nell’articolo, cosa che facciamo subito: il comunicato è falso», scrivono gli autori. Ma non finisce qui perché arriva la stoccata sarcastica, che ha generato molti commenti degli utenti: «Ne approfittiamo anche per rivelare che pure tutte le news che abbiamo pubblicato finora sono false. Scusateci».

I commenti ironici

Una «rivelazione» particolarmente apprezzata dai fan, che hanno scherzato al pari della finta testata. «Volete dirmi che in tutti questi anni ho letto degli articoli falsi? Fortunatamente c’è il Codacons che ci protegge», scrive un utente. Tanti i commenti che seguono questa linea, con l’ironia di chi resta «spiazzato» e quella di chi sottolinea di aver capito da tempo l’inghippo.