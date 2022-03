Coda, i Segni del Cuore: è il Migliore Film dell’anno 2022, cast, trama, quando e dove vederlo in Italia

Vincitore di tutti e tre i premi Oscar per cui era candidato, (miglior film, miglior sceneggiatura originale e migliore attore non protagonista), I segni del cuore – CODA racconta la storia di una ragazza, unica figlia di genitori non udenti (l’acronimo del titolo sta per “Child of Deaf Adult”), che sogna di cantare con la sorpresa e il disappunto dei genitori e del fratello (anch’egli sordo): vediamo qual è la sua trama, il suo cast e dove è possibile vederlo e quando esce in Italia.

Coda, I segni del Cuore: la trama

Basata sul francese La famiglia Bélier del 2014, questa versione del film ha una differenza sostanziale rispetto all’originale perché gli attori sono realmente sordi e recitano in lingua dei segni americana. La protagonista è Ruby, una ragazza figlia di genitori non udenti che a 17 anni, prima di entrare a scuola, lavora sulla barca di famiglia per aiutare la sua famiglia nell’attività di pesca sulla costa del Massachusetts.

Una volta entrata a far parte del coro della scuola, scopre di avere una grande passione per il canto e il suo stesso maestro Bernardo ritiene che ci sia qualcosa di speciale in lei. La spinge dunque a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro mettendo Ruby davanti a un bivio: abbandonare i genitori per seguire il suo sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia.

Coda, i segni del cuore: dove vederlo e quando esce in Italia

Presentato al Sundance 2021, è possibile vedere il film nei cinema italiani dal 31 marzo 2022. La pellicola, trasmessa trasmesso su Sky Cinema il 21 marzo, è inoltre disponibile in streaming su NOW TV e sarà nuovamente mandata in onda martedì 29 marzo.

Coda, i segni del cuore: il cast completo e i personaggi

Tra gli attori che fanno parte de cast vi sono Emilia Jones, che interpreta Ruby e Troy Kotsur, nei panni di suo padre (ruolo per cui è stato il primo non udente ad ottenere l’Oscar come miglior attore non protagonista). Questi gli altri membri con il relativo personaggio: