Coda di cavallo: cinque spunti glamour

Sebbene le grandi protagoniste delle fashion week siano le passerelle, le tendenze destinate a diventare virali spesso partono dalle strade delle grandi metropoli. Qui, influencer, top model e celebrità trasformano i marciapiedi in vetrine, dove proporre outfit e acconciature originali. Come la coda che, negli ultimi mesi, ha conquistato i riflettori nel panorama dei look beauty più sfoggiati dalle star. Dalla coda di cavallo di Leonie Hanne al raccolto volumizzato di Katie Holmes, cinque idee per trasformare la coda in una pettinatura

Cinque spunti per rendere la coda di cavallo un’acconciatura glamour

Coda di cavallo e nastri, i must di Leonie Hanne

Compromesso perfetto tra eleganza e praticità, la coda di cavallo impreziosita con un accessorio in pendant o in color block con l’abito è uno dei grandi must dei look della blogger tedesca Leonie Hanne. Che, nei suoi giri in città e in occasione di eventi mondani, la sfoggia con delicati nastri abbinati al colore dei suoi capelli. Una soluzione ideale per un outfit da giorno più sofisticato o più tendente allo streetwear e, contemporaneamente, facilmente adattabile anche un abbinamento da sera. Sostituendo, magari, il fiocco con un elastico in pelle ben annodato, dalla nuca alle punte. Decisamente più formale ma non troppo impegnativo.

A tutto volume con Katie Holmes

Famosa per il personaggio di Joey Potter nel memorabile teen drama Dawson’s Creek, l’attrice americana Katie Holmes è una vera e propria icona di stile. Che sia un semplice blue jeans, un cardigan o un impermeabile, nessuno come lei riesce a influenzare i gusti di chi, tra un giro sui social e le pagine di una rivista, ne ammira la naturale eleganza. Amante del raccolto, non è raro vederla con una coda bassa, ben tirata e con riga in mezzo, alla quale ha conferito un tocco di volume nella parte superiore della testa. Tanto minimalismo, pochi eccessi: il mantra less is more non è mai stato così rispettato.

Katie Holmes Carries Summer Shoes into Winter with Tights at Ulla Johnson’s NYFW Show – Footwear News https://t.co/fw6nbMXenF pic.twitter.com/YwARgZ2PwU — Beautyller™ (@beautyller) February 14, 2022

Tamara Kalinic e il revival del frisé

Le ragazze degli Anni 2000 hanno ricordi nitidi del frisé che, monopolizzando sfilate e trasmissioni televisive, era diventato a tutti gli effetti uno dei trend più amati. Riportarlo in vita nella sua versione originale, forse, sarebbe eccessivo ma utilizzarlo per dare movimento a una semplice coda potrebbe essere la strada giusta. È quello che ha fatto la content creator Tamara Kalinic che, per esaltare un raccolto che rischiava di sembrare monotono, lo ha ravvivato con piccole onde a zig zag sparse sulle lunghezze.

Perline come se piovesse

Per un’acconciatura d’impatto, non possono mancare fili di strass e perline. Come quelle che, ancora una volta, Leonie Hanne ha pensato di applicare alla sua pettinatura. Un risultato bello da vedere e facile da ottenere: basta fissarli con delle forcine alla radice del capello, quindi farli passare attraverso il nodo della coda e lasciare cadere naturalmente assieme al resto della chioma. Per un effetto naturale e lucente.

Un mare di bolle tra i capelli

Come per le trecce, anche per la coda lo stile bubble è il punto d’incontro tra il glamour e la freschezza. Una combinazione che lo stilista Jason Wu ha riproposto nei suoi défilé dell’ultima fashion week newyorchese. Alternativo ma non esagerato, aiuta a mantenere i capelli folti e a dare al viso una forma definita e armonica. Basta un sacchetto di elastici resistenti e il gioco è fatto.