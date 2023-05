Dimentica la cocaina nello zaino del nipote di 4 anni: arrestato un 30enne

Un inizio mattinata all’asilo come tanti altri, con un gruppo di bambini che giocano tra loro. Niente di strano in apparenza, se non fosse che i piccoli stavano giocando con una strana «polverina bianca». Le maestre hanno capito quasi immediatamente di cosa si trattava: cocaina. Allarmate, hanno prontamente avvisato i carabinieri, evitando che il «gioco» tra compagni avesse conseguenze ben più gravi.

La cocaina dimenticata nello zaino del nipote diventa un gioco pericoloso

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud «quello strano pacchetto pieno di polvere bianca era stato tirato fuori dallo zainetto di un bambino che se lo era ritrovato lì a sua insaputa». Lo spiacevole episodio è accaduto a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Le indagini dei carabinieri, con il supporto dei colleghi della sezione operativa della Compagnia di Crotone e dell’unità cinofila della Guardia di finanza di Crotone, hanno permesso di individuare il proprietario del sacchetto: si tratta di M.F., 30 anni, di Isola di Capo Rizzuto, già noto alle forze dell’ordine.

Lo strano sacchetto rinvenuto nello zaino del nipote

Il sacchetto di plastica che si trovava nello zainetto di un bimbo di soli 4 anni conteneva circa 100 grammi di cocaina. Il piccolo, una volta arrivato in classe, dopo aver trovato nello zaino lo strano involucro, ha iniziato a giocarci con i compagni. Grazie alla tempestività dell’intervento delle insegnanti, nessuno dei piccoli ha toccato o ingerito la sostanza, sequestrata dai militari. Intanto i servizi sociali del comune di Isola sono stati allertati per gli adempimenti di competenza, mentre il giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto confermando la custodia in carcere.