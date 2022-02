Coca-Cola lancia l’edizione Starlight: nuovi gusto e colore

“Spaziale”, come, di fatto, promette l’etichetta. E, di conseguenza, misteriosa quel tanto che basta per creare curiosità e desiderio. Coca-Cola propone, in edizione limitata, un nuovo gusto: Starlight, che sarà lanciato ufficialmente la prossima settimana negli Stati Uniti – sarà nei supermercati già da lunedì – anche nella versione senza zucchero. Non il primo esperimento per rinnovare il gusto della bibita, a dire il vero. Prima in questo ambito – e terza, come tipologia di Coca-Cola – è stata la Cherry, con aroma di ciliegia, prodotta nel 1985, seguita poi, nel 2003, da Coca-Cola Vanilla.

Che sapore ha la Coca-Cola Starlight

L’idea di poter provare un sapore “stellare” ha affascinato tanti e in Rete si cerca di indovinare il gusto. Tra le ipotesi più interessanti quella che punta sul lampone come sapore chiave, rifacendosi a una scoperta di qualche anno fatta da un gruppo di astronomi del Max Planck Institute per la Radioastronomia di Bonn, che, analizzando le radiazioni elettromagnetiche emesse dalla nube Sagittarius B2, nella nostra galassia, hanno individuato caratteristiche tipiche dell’etile formiato, sostanza responsabile proprio del gusto del lampone. In realtà, la nuova Coca-Cola non è andata così “lontano”. Ispirata allo Spazio, secondo quanto rivela l’azienda, sarà una bibita dolce – con note che rimandano a zucchero filato e cioccolato, stando a chi ha avuto modo di provarla in anteprima – ma fresca, che richiamerà alla memoria atmosfere ed emozioni legate all’osservazione del cielo stellato più che ai segreti dell’universo. Dal sapore al colore. La bibita, infatti, secondo quanto annunciato, sarà rossa, o quantomeno rossastra, ad animare tavole e merende con nuance insolite. Il prodotto è il primo di Coca-Cola Creations e sarà lanciato sulla piattaforma Real Magic da un concerto in 3D di Ava Max.

Coca-Cola Starlight punta al mercato dei giovanissimi

L’intento è conquistare il mercato dei giovanissimi, ai quali forse la tradizionale Coca-Cola, che bevono mamma e papà, ma anche nonno e nonna e oltre, andando indietro nel tempo – la bevanda è stata inventata nel 1886 ed è importata in Italia dal 1927 – ormai sembra, se non “vecchia”, comunque classica. Largo allora a nuove sfumature di gusto e immagine. E così dopo essere stata la prima bibita bevuta nello Spazio con tanto di lattina ad hoc per gli astronauti dello Space Shuttle Challenger nel 1985, oggi Coca-Cola prova a portare la sua idea di “Spazio” sulla Terra. In un sorso.