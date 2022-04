Ritorna Coachella, i look più stravaganti del festival californiano

Dopo due anni di stop, il deserto californiano è pronto a riempirsi nuovamente di musica, celebrità vestite da hippy e fashion victim dai look estrosi. Ritorna il Coachella Music Festival, in programma nell’Empire Polo Grounds di Indio dal 15 al 17 e dal 22 al 24 aprile. Il preludio a un’estate costellata di kermesse musicali all’aperto, dal The Roots Picnic di Philadelphia al britannico Glastonbury, fino al Boston Calling e al Mo Pop di Detroit.

Quali artisti canteranno nel primo weekend del Coachella

La manifestazione che, a quanto comunicato a febbraio, non imporrà al pubblico alcun obbligo in termini di mascherine da indossare e certificati di vaccinazione da esibire, sembra già vantare numeri record: secondo le prime stime, infatti, sono attese oltre 125 mila persone al giorno. Cifre in linea con la line up degli artisti che, nel primo weekend, scalderanno la folla.

The Party & The After Party pic.twitter.com/8gT2bF3x5j — Coachella (@coachella) April 6, 2022

Ad aprire le danze, venerdì 15 aprile, sarà Harry Styles. L’ex frontman degli One Direction, diventato negli anni uno dei cantautori e delle icone di stile genderless più amate dal pubblico internazionale, è da poco ritornato sulla scena musicale con As It Was, singolo che anticipa l’uscita del suo nuovo lavoro discografico, Harry’s House. A seguire, un parterre di teste di serie del pop, del folk, del rock e dell’hip hop farà scatenare il pubblico sulle note di successi che hanno scalato le classifiche mondiali: da Mika a Phoebe Bridgers, passando per Big Sean, Anitta e Carly Rae Jepsen.

Sabato 16 aprile, invece, l’apertura è affidata a Billie Eilish, fresca vincitrice di un Oscar per No Time To Die, uno dei brani della colonna sonora dell’omonimo film della saga di 007. E, subito dopo di lei, un travolgente spettacolo che vedrà l’apparizione di nomi come Megan Thee Stallion, Flume, Stromae, Disclosure, Girl in Red e Nicki Nicole. Infine, la chiusura domenicale prevede un opening di The Weeknd e Swedish House Mafia e un programma ricchissimo di performer, da Doja Cat a Karol G, Finneas, Fatboy Slim, Nathy Peluso e Jamie XX.

Coachella, sul palco californiano anche i Måneskin

Per l’Italia, però, quest’edizione del Coachella sarà ancora più memorabile. Nella terza giornata di concerti, infatti, si esibiranno anche i Måneskin. Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan aggiungeranno l’ennesima perla al loro già ricco palmarès di riconoscimenti, ottenuti dalla trionfo al Festival di Sanremo nel 2021 fino alla vittoria all’Eurovision Song Contest. Ormai diventati veri e propri big internazionali, si esibiranno in un live dei pezzi del loro secondo album, Teatro d’Ira – Vol. I, che ha collezionato oltre un miliardo di ascolti su Spotify.

Coachella è anche un incubatore di tendenze

Ma non di sola musica si nutre il festival. Da sempre, infatti, l’evento si è distinto per le tendenze che ha contribuito a lanciare nel mondo della moda. L’atmosfera rilassata, l’assenza di dress code, la libertà di creare outfit senza dover rispondere ad alcun diktat, ha permesso a influencer, vip e persone comuni di dare sfogo alla propria creatività, sperimentando look eccentrici e stravaganti, fatti di accostamenti di colori generalmente poco affini, materiali particolari e richiami a un’estetica mutuata dagli Anni 60 e dai figli dei fiori.

L’essersi trasformato, nel tempo, in una vera e propria vetrina ha, ovviamente, spinto i grandi brand a lanciare vere e proprie campagne di marketing attraverso sponsorizzazioni più o meno indirette e partnership con socialite, attrici e top model. Mancano ormai poche ore all’inizio ma i trendsetter, da mesi, si dilettano in previsioni sullo stile che andrà per la maggiore: per alcuni l’era del bohémienne è vicina al tramonto, pronta a lasciare spazio ad abbinamenti più sensuali, all’insegna di colori e tinte elettriche e senza rinunciare a un tocco più dark, reso con qualche inserto di pelle laminata e borchie.

La top 5 dei look più estrosi delle star

In attesa di scoprire le combinazioni che il jet set del festival proporrà per quest’edizione, non fa male ricordare alcune delle mise che hanno fatto la storia del Coachella, finendo per essere utilizzate come reference dagli stilisti nelle collezioni e replicate dai fan, tra storie di Instagram e clip di TikTok. Dagli outfit da concerto di Janelle Monáe al tubino in technicolor di Paris Hilton, cinque abbinamenti che non si sono fatti dimenticare.

Paris Hilton, tra colori fluo e brillanti

La ricca e biondissima ereditiera Paris Hilton, nel 2019, si è fatta notare tra gli invitati al Coachella per un look ricco di richiami alla disco music e decisamente poco sobrio, quindi perfetto per l’occasione. Orecchie da gatto e ampi occhiali da sole tempestati di strass, un mini dress aderente impreziosito da trasparenze e dettagli fluo e un classico paio di stivali neri. Il giusto equilibrio tra il casual e l’estro, ideale per scatenarsi sotto il palcoscenico o per sorseggiare un drink sotto il caldissimo sole californiano.

Janelle Monáe, indiscussa icona di stile

Gli outfit scelti da Janelle Monáe per i live che, tre anni fa, si sono conquistati un posto d’onore nel programma del festival rimangono, ancora oggi, l’esempio del perfetto mix tra gusto ed eclettismo. Uno su tutti: il body in latex a maniche lunghe nero, rosso e bianco, abbinato a un cappello che ricorda quello delle majorette e anfibi neri in vernice. Accostamento che la stylist Alexandra Mandelkorn ha riassunto in una definizione più che calzante: «Janelle è diventata la comandante di una navicella spaziale che arriva dritta da un affascinante pianeta della galassia di Afrofuture».

Vanessa Hudgens, la regina del Coachella

Non avrà sfoggiato look che hanno fatto strabuzzare gli occhi ma Vanessa Hudgens si è conquistata un titolo decisamente più degno di nota: dagli editor più inflessibili agli internauti appassionati di moda, chiunque concorda sul fatto che sia lei l’unica e sola regina del Coachella. Consapevole interprete dello stile boho-chic diventato ormai marchio di fabbrica della kermesse, l’attrice non si è mai spinta più di tanto, proponendo mise accessibili, facilmente riproducibili e, forse per questo motivo, rimaste impresse nella memoria di molti. Short di jeans sdruciti, top in crochet, gilet e giacche sfrangiate, maxidress e kimono floreali, glitter sul viso e ombretti nei toni pastello, il kit della perfetta festival girl.

Rihanna, incognito glamour

Imprenditrice miliardaria, popstar e icona di stile. Anche al Coachella Music Festival, nel 2017, Rihanna non è passata inosservata. E, pur volendo nascondersi dagli sguardi indiscreti dei paparazzi (o giocare sull’effetto mistero), si è fatta notare comunque. Sfoggiando una tuta full body in strass argentati, abbinata a pantaloncini di jeans, una canotta oversize di Gucci e stivali da biker, e rendendo reale (e accertato) il sodalizio tra streetwear e haute couture.

Rihanna's full Crystal GUCCI outfit for Coachella 2017🎌 pic.twitter.com/QTYdchMSt1 — Outlander Magazine (@StreetFashion01) April 22, 2017

Thierra Whack, una nuvola rosa nel deserto

Ultima ma non per originalità, la rapper statunitense Thierra Whack. Che, nel 2019, è apparsa sul palco con un pomposo vestito di tulle fucsia, leggings, sneakers e grossi orecchini a cerchio, tutto perfettamente in tinta. In una schiera di coroncine floreali, abiti etnici e canotte bianche, Whack ha portato colore, fantasia e la giusta dose di frivolezza.