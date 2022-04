Coachella, i Maneskin incantano la California: musica, look e messaggi pro-Ucraina

I Maneskin hanno conquistato il Coachella, uno dei festival più attesi e amati al mondo. Uno show, più che un semplice concerto, fatto di musica e intrattenimento, oltre che dei consueti look a cui la band romana ci ha abituati. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Riggi erano tra i più attesi e non hanno deluso i fan, nella serata conclusiva della manifestazione. Un’esibizione di 45 minuti, la loro, che ha infiammato la California, tra battute e omaggi alle vittime della guerra in Ucraina.

Maneskin al Coachella: da Zitti e buoni alla faccia di Putin

I Maneskin hanno aperto la loro esibizione con Zitti e buoni, il brano che li ha lanciati a livello internazionale prima con la vittoria a Sanremo e poi con quella all’Eurovision. Un inizio pazzesco, che ha fatto scatenare le migliaia di persone presenti. I loro grandi successi ci sono stati tutti: I Wanna Be Your Dog, I Wanna Be Your Slave, Mammamia, Beggin’ e Gasoline. Quest’ultima è stata apertamente dedicata alle vittime della guerra in Ucraina ed è stata presentata da un discorso toccante di Damiano David. Il leader della band romana ha voluto utilizzare un discorso sulla guerra di Charlie Chaplin per sottolineare il «privilegio di vivere» mentre «bombe cadono su una città». Durante l’esibizione è comparso anche il volto di Putin alle spalle del gruppo. Poi il messaggio finale: «Free Ukraine, Fuck Putin».

Le battute e il look: i Maneskin incantano

Non potevano ovviamente mancare i look sgargianti e dal forte impatto, ormai classici delle loro esibizioni. Damiano è salito sul palco con un negligé di pizzo rosa trasparente e con le calze a rete. Si è via via spogliato, scherzando sul caldo e restando in shorts di pelle e bretelle borchiate. «Se vedete una ragazza con le cosce più belle delle mie, fatemelo sapere», ha detto rivolgendosi ai fan, tra le risate generali. E altre battute anche poco dopo, quando dopo aver chiesto se ci fossero italiani nel pubblico e ricevendo un boato come risposta ha chiosato: «Bene, sappiate che proveranno a saltare la fila».

I Maneskin nel backstage: «Colpiti dalla situazione in Ucraina»

Qualche ora prima dell’esibizione sul palco, i Maneskin sono stati intervistati dal giornale Independent. Una conversazione a tutto tondo, passata dalla musica all’Ucraina. Mentre Damiano ha spiegato di non sentire il peso del dover riportare il rock negli Usa: «Ogni volta che ce lo ricordano noi siamo molto orgogliosi, ma non è il nostro scopo principale. Noi siamo una rock band che sta facendo molto bene, e siamo felici di questo, non ci sentiamo nessun peso». E poi l’invasione russa, con il racconto di Victoria De Angelis: «Naturalmente questa fottuta situazione in Ucraina ci ha veramente colpiti. Abbiamo voluto usare la nostra posizione per spingere le persone a schierarsi per quello che è giusto e far sentire la gente aiutata e compresa. Vogliamo alzare la nostra voce per qualcosa che abbia un significato».