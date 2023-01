Coachella 2023, la lineup: Blackpink, Bad Bunny e Frank Ocean headliners

Si svolgerà dal 14 al 16 aprile e dal 21 al 23 aprile 2023 il Coachella 2023: la lineup è già stata presentata con gli headliners. Ad aprire le danze saranno Bad Bunny, Frank Ocean e Blackpink. Il trio non presenta artisti bianchi ed è la prima volta che succede dopo 17 anni. Prima di loro, nelle edizioni precedenti, c’erano stati a far partire il tutto i BTS, mentre nel 2018 l’inizio era scoccato sulle note di Beyoncé.

Coachella 2023, la lineup

I tre protagonisti dell’edizione 2023 del festival partono con Bad Bunny, che per 2 anni ha dominato le classifiche su Spotify. In più, l’ultimo tour dell’artista – che risale al 2022 – ha portato a un incasso di poco inferiore ai 380 milioni di dollari. Per Frank Ocean è, invece, un ottimo ritorno, dopo che non si vedeva sulle spiagge dal 2016. Invece, le Blackpink celebrano il loro successo che dall’Estremo Oriente è arrivato a conquistare le classifiche di tutto il mondo. Il festival si svolgerà all’Empire Polo Club di Indio, in California.

Il festival era stato bloccato per due anni a causa della pandemia. Le prevendite dei biglietti inizieranno il prossimo 13 gennaio. A rappresentare l’Italia in questo contesto ci saranno i Maneskin.

Il festival musicale

Tra gli ospiti ci saranno: Becky G, Rosalìa, Keli Uchis, Los Fabulosos Cadillacs, ¿Téo?, Dennis Cruz, Ali Sethi, Diljit Dosanjh, Jai Paul, Jai Wolf, Joy Crook, Kaytranada, Burna Boy, Tobe Nwigwe, Yves Tumor, Metro Boomin, Pusha T, Latto, Noname, Willow, Flo Milli, A Boogie, GloRilla, e Rae Sremmurd.

Il festival musicale attira migliaia di appassionati da tutto il mondo e di solito si svolge in Colorado, proprio in mezzo al deserto. La possibilità di prenotare il biglietto sarà a disposizione sul sito a partire dal 13 gennaio. Gli ospiti si esibiranno man mano che si proseguirà con l’evento, ma già l’inizio con questi headliners promette benissimo!