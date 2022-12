Cnr: «Il 2022 è per l’Italia l’anno più caldo della storia»

Il climatologo Bernardo Gozzini del Cnr ha dichiarato il 2022 come l’anno più caldo della storia per l’Italia – una tendenza che continua ad essere confermata anche in questo mese di dicembre che vedrà temperature di 4-5 gradi più alte della norma almeno fino a Capodanno. Questo primato riguarda sia le temperature massime che quelle medie, mentre per le minime l’anno record è stato il 2018.

Cnr: «2022 anno più caldo per l’Italia»

Durante queste festività di Natale abbiamo assistito a fenomeni metereologici anomali, con un caldo inaspettato al centro, al sud e soprattutto sulle montagne della nostra penisola dove sono state registrate temperature elevate per il periodo. Un trend che continuerà anche negli ultimi giorni dell’anno e che sarà in linea con il quadro emerso fino ad ora per il mese di dicembre – che potrebbe diventare il più caldo ed il meno piovoso mai registrato dal 1800. Per quanto riguarda il resto del mondo, invece, l’anno record è stato il 2016.

Temperature elevate e siccità: l’inverno che verrà

Ma non solo temperature alte: anche l’assenza di pioggia è stata protagonista di quest’anno particolare. «La siccità la fa da protagonista anche in queste feste. E anche il meteo di fine anno lo conferma», ha osservato il climatologo. «Dopo un Natale decisamente mite e poco piovoso, anche i giorni a ridosso della fine dell’anno saranno praticamente senza precipitazioni e con temperature di 5-6 gradi sopra la media e localmente anche di qualche grado in più. Una vigilia ed un Capodanno miti e senza piogge eccetto in Liguria ed in Versilia».

Caldo anomalo e freddo polare: colpa del jet-stream

E se in Italia ci troviamo dinanzi a queste temperature, parallelamente dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, si assiste ad un’ondata di freddo polare. Due fenomeni che sono considerati due facce della stessa medaglia. «Sono infatti le conseguenze del cosiddetto jet-stream, la naturale circolazione d’aria che attraversa tutto il Pianeta», ha spiegato il direttore del Consorzio Lamma-Cnr.