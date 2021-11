«Un’esperienza social più umana, invece di postare ci si trova con altre persone per parlare. Quando si chiude la app ci si deve sentire meglio, perché è stato possibile approfondire un’amicizia, incontrare persone nuove e imparare qualcosa». Così Paul Davison e Rohan Seth, i fondatori di Clubhouse, descrivono il social network che da un anno e mezzo a questa parte permette ai suoi utenti di entrare in stanze virtuali per scambiare opinioni in viva voce sugli argomenti più disparati.

Clubhouse, l’effetto novità e le stanze dei vip

Da un’iniziale valutazione di 100 milioni di dollari, Clubhouse ha moltiplicato almeno per 40 il proprio valore, se è vero che nello scorso aprile si è aperta una trattativa con Twitter, poi non andata a buon fine, per una cifra intorno ai 4 miliardi. Nel frattempo su eBay i codici di invito per entrare nel social network venivano venduti a 400 dollari e gli uomini più famosi del Pianeta facevano a gara per farsi vedere (anzi, sentire) nelle sue stanze. Mark Zuckerberg ed Elon Musk compresi. Quest’ultimo ha addirittura invitato Vladimir Putin a fare una chiacchierata. «Sarebbe un grande onore parlare con lei», ha scritto pure in cirillico su Twitter, ma poi non se n’è fatto niente.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

In compenso il fondatore di Tesla ha radunato in una stanza 5 mila utenti, raggiungendo il limite massimo consentito. Insomma, sulla carta tutto sembrava andare a gonfie vele. Italia compresa, dove nei primi mesi del 2021 si è assistito a un notevole movimento su Clubhouse, in particolare grazie a esperti del mondo digitale come Marco Montemagno o a personaggi come Luca Bizzarri che ha aggiunto una novità alla sua attività social che già poteva contare su un milione e mezzo di follower su Twitter.

Il calo di interesse nonostante il lancio della nuova app in 13 lingue

Nelle ultime settimane, però, si è assistito a un progressivo scemare degli appuntamenti su Clubhouse lanciati attraverso gli altri social, e da più parti si è iniziato a parlarne nei termini un tempo riservati a network come MySpace: «Sembrava il futuro, e invece…». Se da un lato l’azienda Clubhouse prosegue nella sua attività volta a raggiungere gli obiettivi dei fondatori (è dei giorni scorsi il lancio della nuova app in 13 lingue, fra cui l’italiano) dall’altro non è facilissimo, una volta entrati, trovare argomenti davvero interessanti di cui conversare. In Italia manca la presenza di testimonial di richiamo, in grado di attirare altri utenti desiderosi di confrontarsi con loro. Qualche giorno fa, a Ognissanti, un tweet di Mario Adinolfi invitava a raggiungerlo su Clubhouse per parlare delle vite dei santi: «Ognuno può raccontare il santo preferito». Non esattamente un argomento di grande appeal.

Il tema tabù per eccellenza è la morte. Oggi, nella giornata di commemorazione dei defunti, proviamo a parlarne pubblicamente in una discussione su Clubhouse dalle 16.45 e chi vuole può venire a dirci dove crede che siano ora i propri cari defunti https://t.co/QGTMdUGoEk — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) November 2, 2021

Più utenti ci sono su Clubhouse, più la quantità dei contenuti viene diluita

«L’obiettivo di Clubhouse dovrebbe essere quello di garantire che, in qualsiasi momento l’utente si colleghi, trovi stanze e speaker interessanti», ha detto a CNBC il social media analyst Matt Navarra, uno dei massimi esperti britannici in materia. «Ma più utenti ci sono e più la qualità dei contenuti viene diluita. Del resto l’azienda stessa dice che ogni giorno vengono aperte mezzo milione di stanze. Clubhouse è pieno di spam e di truffe». «L’effetto novità è svanito», ha rincarato la dose Mike Butcher, editor at large di TechCrunch, uno dei siti di riferimento per il mondo delle startup web. «Ci sono molte stanze che sembrano essere state aperte a caso, i cui contenuti non sono curati bene. Del resto servizi come Spotify o YouTube si basano su algoritmi che propongono all’utente contenuti vicini a quelli che in teoria sono i suoi gusti. Le conversazioni su Clubhouse invece avvengono in tempo reale, e quindi è molto più difficile proporre a chi si collega di partecipare a una conversazione per lui interessante. Inoltre, per capire se una conversazione ci interessa dobbiamo parteciparvi almeno per qualche minuto, mentre con una canzone, un video o un post su Facebook è tutto molto più immediato».

De Luca: «Clubhouse ci ha fatto ricordare che creare contenuti interessanti è difficile e faticoso»

Un’opinione, quest’ultima, condivisa da Fabio De Luca, già conduttore di RadioRai e oggi dj e curatore di The Tuesday Tapes, podcast di “musica profondamente sbagliata”. Dopo un’iniziale frequentazione, anche lui ha abbandonato Clubhouse, e a Tag43 spiega perché. «Era efficacissimo nella sua semplicità, e incredibilmente affidabile dal punto di vista tecnologico: “funzionava”, insomma, e manteneva ciò che prometteva. Ce ne siamo un po’ tutti disinnamorati così velocemente perché si erano create delle aspettative francamente irrealistiche». «“La radio ha i giorni contati” ripetevano in tanti senza un filo di ironia», continua De Luca. «E poi perché mai con nessuna piattaforma, prima, si era avvertita così palpabile la corsa al “posizionarsi”. La velocissima sbandata collettiva per Clubhouse ha però fatto una cosa buona: ci ha ricordato che creare contenuti interessanti è difficile, e soprattutto faticoso. E se a fare una story col filtro buffo o a scrivere un tweet sulla polemica del giorno bastano pochi minuti, intrattenere una stanza virtuale piena di gente solo con la propria voce e con la forza dei propri argomenti richiede tempo, preparazione e competenza». Quella dei contenuti, insomma, sembra essere oggi la sfida principale di Clubhouse. Una sfida da vincere per evitare che quello della mano gialla raffigurata nel logo del social diventi il saluto degli utenti che lasciano le sue stanze.