Cloudflare cos’è, a cosa serve e come funziona la rete che ha causato l’internet down

In queste ore molte persone stanno riscontrando problemi nel raggiungere alcuni siti Internet, anche dall’Italia. Nel momento in cui gli utenti inseriscono l’indirizzo desiderato, incappano nella pagina con la scritta “500 Internal Server Error”. Il disservizio globale è causato da Cloudflare. Ma cos’è Cloudflare e perché ha smesso di funzionare?

Cos’è Cloudflare

Cloudflare è una società americana che si occupa di content delivery network (rete per la consegna di contenuti), ovvero di fornire una trasmissione rapida di contenuti multimediali. Inoltre fornisce servizi di sicurezza internet e servizi di DNS a milioni di siti web, attualmente il 15,5% dei siti web globali conosciuti. Tra questi Discord, Uber, OKCupid e Fitbit. Cloudflare ha sede a San Francisco, ma ha anche altre filiali distribuite per il mondo.

Martedì mattina una serie di siti Internet risultava irraggiungibile anche dall’Italia. Una volta inserito l’indirizzo desiderato, infatti, gli utenti incappavano nella pagina “500 Internal Server Error”. Il problema è imputabile alla content delivery network Cloudflare. La conferma del disservizio è arrivata su Twitter dalla stessa azienda americana. Sul suo portale di monitoraggio ufficiale, Cloudflare ha dichiarato che il problema è stato identificato e a partire dalle 8 e 57 il team ha lavorato per implementare una soluzione, che è stata distribuita nella rete alle 9 e 20. Al momento sembra che molti siti abbiano ripreso a funzionare, ma la società statunitense invita a monitorare la situazione.

Le Cdn sono reti di server che permettono ai contenuti di essere distribuiti in modo molto più veloce e semplice. Così: nei cosiddetti Pop, i punti di presenza dislocati in varie parti del mondo, vengono memorizzate le copie dei contenuti da erogare agli utenti più vicini a livello geografico. Down del genere sono spesso causati da problemi tecnici: l’estate scorsa, per esempio, è capitato a Fastly.