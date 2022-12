Clochard rinuncia al figlio, per lei arriva una tenda: «Va meglio ma restiamo fantasmi»

La coppia di clochard che ha rinunciato al figlio neonato è stata raggiunta da tanti gesti di solidarietà e, dopo la diffusione della storia che l’ha coinvolta, ha ricevuto una tenda che ha preso il posto degli ombrelli rotti utilizzati come riparo del loro giaciglio alla stazione di San Donato a Milano. «Meglio degli ombrelli, ma restiamo fantasmi» ha dichiarato la ragazza al Corriere della Sera.

La storia dei due giovanissimi senzatetto ha destato clamore in questi giorni. Povertà, disperazione e la rinuncia a quel figlio non voluto ed arrivato inaspettatamente. La giovane donna aveva spiegato il suo gesto dichiarando con molta naturalezza di non poter portare con sé al freddo un neonato. Nei giorni scorsi, oltre alla tenda, ai ragazzi sono stati donati anche dei soldi: «Sono venute qui delle persone normali e ce li hanno regalati». Piccoli gesti di solidarietà, una vicinanza da parte di sconosciuti giunti alla stazione della metropolitana apposta per prestare un aiuto.

Adesso «si sta meglio, altroché». Sicuramente il freddo si fa meno sentire coperti dalla tenda. I ragazzi, che non vogliono recarsi nei dormitori per paura di essere separati, hanno ricevuto un aiuto anche da volontari, assistenti sociali, poliziotti e medici.

La loro storia

Giunti a Milano dalla Germania, dove lavoravano ma da cui sono dovuti fuggire a causa di alcuni debiti contratti, si sono arresi alla loro situazione di degrado senza trovare alcun lavoro. Dopo il clamore riscosso dalla notizia della rinuncia al neonato, anche il sindaco di San Donato si è recato nella stazione della metropolitana dove vivono. «Non vogliamo separarci», hanno però ribadito i due ragazzi che continuano a voler restare a vivere sotto la nuova tenda.