Clima, in Italia temperatura su tra uno e cinque gradi entro il 2100

«Entro il 2100 è attesa mediamente sull’area italiana una crescita (…) con valori compresi tra un grado (…) cinque gradi». A parlare delle stime sul clima e sull’aumento della temperatura in Italia entro il 2100 è il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, pubblicato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Clima, la temperatura in Italia nel 2100 secondo le stime

Stando al Piano, se tutto andasse per il meglio le «Emissioni verranno dimezzate entro il 2050 e si avvicineranno allo zero più o meno in 60 anni a partire da oggi». C’è anche lo scenario peggiore, dove la «Crescita delle emissioni continuerà ai ritmi attuali, ed entro il 2100 le concentrazioni atmosferiche di CO2 saranno triplicate o quadruplicate rispetto ai livelli preindustriali». Senza politiche di mitigazione, i consumi di fonti non rinnovabili potrebbero aumentare per far fronte alle nuove esigenze, invece di diminuire.

Questo porterebbe a «Un significativo aumento del pericolo di incendi», che arriverebbe fino al 20% in più nelle zone delle Alpi e degli Appennini. Infatti, le ondate di caldo sarebbero ben maggiori. Proprio per via dell’aumento della temperatura del 2,3 gradi in media, anche i mari tenderanno ad aumentare il loro livello di circa 19 centimetri entro il 2065.

Su cosa si basano le stime

Infine, il documento rivela: «Si evince una generale riduzione, in particolare nelle aree montane, dei gradi al giorno di riscaldamento e un generale aumento dei gradi al giorno di raffrescamento per le aree pianeggianti e costiere». Le stime e le previsioni presenti nel piano si riferiscono anche agli ultimi dati disponibili per il 2022.

Infatti, quest’anno sarebbe caduto il 40% di pioggia in meno, ma sarebbero anche aumentati gli eventi estremi come le alluvioni. Infatti, oltre alla tragedia di Ischia, la situazione del ghiacciaio scomparso in Marmolada e le tempeste di fine agosto 2022 hanno destato preoccupazione negli esperti, che hanno evidenziato queste criticità con i dati pubblicati poi dal ministero.