Clima, Onu: «Tra 14 anni sciare a Cortina potrebbe diventare impossibile»

In un recente report l’Organizzazione meteorologica mondiale, voce dell’Onu su meteo, clima e acqua, ha elaborato una previsione. Nei prossimi anni sarà cruciale raddoppiare la fornitura di elettricità da fonti rinnovabili. Se non si raggiungerà questo obiettivo, gli effetti dei cambiamenti climatici potrebbero stravolgere il paesaggio e le economie locali. Gli autori portano l’esempio di Cortina, che non ha superato lo stress test: lo sci potrà essere impedito dalla neve bagnata.

L’Onu sul Clima: «A rischio la nostra sicurezza energetica»

La fornitura di elettricità da fonti di energia pulita «deve raddoppiare entro 8 anni per limitare l’aumento della temperatura globale», mentre gli investimenti nelle energie rinnovabili «dovranno triplicare entro il 2050. L’obiettivo: portare il mondo su una traiettoria di emissioni nette zero di gas serra entro metà secolo». È questo l’appello contenuto nel rapporto ‘Stato dei servizi climatici 2022’ dell’Organizzazione meteorologica mondiale, voce dell’Onu su meteo, clima e acqua.

Infatti, il settore energetico «è la fonte di circa tre quarti delle emissioni globali di gas serra. Il passaggio a forme pulite di generazione di energia, come solare, eolico e idroelettrico, e il miglioramento dell’efficienza energetica sono fondamentali se vogliamo prosperare nel ventunesimo secolo».

Al report hanno contribuito 26 organizzazioni internazionali, fra cui: Iea, Iaea, Irena, Un energy, Enel foundation, Copernicus-C3s. Esso si concentra in particolare sull’energia «perché è la chiave per gli accordi internazionali sullo sviluppo sostenibile». Altrimenti, «c’è il rischio che il cambiamento climatico, eventi meteorologici più estremi e stress idrico mettano a rischio la nostra sicurezza energetica e a repentaglio le forniture di energia rinnovabile».

Nessun luogo è escluso. Anche in Italia il rischio climatico è in aumento. E senza interventi incisivi con le rinnovabili, la vita per come la conosciamo potrebbe subire profondi cambiamenti, anche in breve tempo. Un esempio che portano gli autori del report è quello di Cortina, dove in 14 anni lo sci potrà essere reso difficile o addirittura impedito dalla neve bagnata.

Il futuro delle Dolomiti

Nell’area, di fatto, è stimato un aumento fino al 6,2% del rischio climatico diretto e del 10,2% del rischio climatico indiretto, in particolare nella provincia di Belluno, tra il 2036 e il 2065. Il caso-studio dell’area alpina esamina i piani di sviluppo e investimento locale. L’obiettivo è quello di vedere se sono ‘a prova di clima’, valutando il rischio socioeconomico regionale, alla luce dell’evoluzione incerta di quello climatico.

Lo stress test si è concentrato sulle quattro principali attività economiche dell’area: turismo, sport invernali, industria dell’occhialeria e fornitura di energia elettrica. I risultati mostrano che “alcune aree presentano combinazioni di rischi multipli a livelli più elevati, da considerate attentamente nella pianificazione”. È il caso delle aree chiave per la produzione di occhiali (Longarone, Sedico, Agordo), dove è incerto il futuro per gli sport invernali. Ancora più rilevante è la combinazione di rischi elevati per il turismo estivo con rischi da moderati ad alti sia per la distribuzione di energia elettrica che per gli sport invernali nell’area di Cortina.