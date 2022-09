Clima, il Nobel Parisi da Mattarella: «Consegnamo l’appello, sono 250 mila firme»

Il fisico Giorgio Parisi, vincitore del Premio Nobel, ha consegnato un importante appello al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. L’appello è stato approvato dalla comunità scientifica e ha come obiettivo quello di far entrare la questione climatica nella futura agenda politica.

L’appello consegnato dal Premio Nobel Parisi al Presidente Mattarella

Giorgio Parisi è stato ricevuto oggi da Sergio Mattarella per parlare di una questione molto importante: la crisi climatica. Il Premio Nobel aveva anticipato qualcosa all’Adnkronos e infatti aveva commentato: «Oggi pomeriggio consegneremo al presidente Mattarella l’appello e sono molto contento che la dichiarazione abbia raccolto 250mila firme». Infatti, la comunità scientifica aveva approvato appieno quest’appello perché la questione ha davvero la priorità.

Parisi ha parlato anche di eventuali soluzioni che si possono applicare nel breve periodo per riuscire a invertire in trend che riguarda la crisi climatica. Infatti, ha affermato: «Il Superbonus è stato affidato troppo al mercato, Comuni e grandi aziende possono fare di più per l’efficienza energetica e le rinnovabili». Insomma, per Giorgio Parisi le energie rinnovabili possono essere una risorsa importante e il fisico spera che dopo il suo incontro con Mattarella la questione climatica venga inserita con decisione all’interno dell’agenda politica.

Parisi, i continui studi sulla complessità e le riflessioni sul Superbonus

Il Premio Nobel Parisi ha dedicato anche un’intera giornata alla Complessità insieme agli studiosi dell’Accademia dei Lincei. Per il fisico, «la complessità è una parola ormai entrata in moltissime scienze» e gli studi su quest’argomento «sono strategici anche per il sistema monetario». In aggiunta, lo scienziato ha dichiarato che le riflessioni degli accademici «servono proprio per far vedere il ruolo che gioca la complessità in tantissime occasioni».

Ritornando sull’argomento Superbonus invece, il Nobel Parisi ha detto: «Per un motivo e per un altro si è fatto davvero poco, vedo poche persone che hanno installato il solare sui tetti delle case. E per tutta una serie di questioni, il Superbonus 110% è incappato in problemi diventando una misura meno efficace di quello che si auspicava».