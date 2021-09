Clima, il grido d’allarme di Draghi: non stiamo rispettando gli accordi di Parigi

«Con l’accordo di Parigi ci siamo impegnati a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. La maggior parte dei nostri paesi ha rinnovato questo impegno nelle recenti riunioni del G20. Tuttavia, dobbiamo essere onesti nei confronti di noi stessi e dei nostri cittadini: stiamo venendo meno a questa promessa». Lo afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un videomessaggio al summit sul clima convocato da Joe Biden.

Rischiamo un aumento delle temperature di tre gradi

Se continuiamo con le politiche attuali, raggiungeremo quasi 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo. «Le conseguenze di un tale aumento delle temperature sarebbero catastrofiche». Lo afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla sessione dedicata al clima al summit EuMed in corso ad Atene.

La discussione nell’Unione Europea

«Nell`ambito dell`Unione Europea, abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica. Dobbiamo onorare gli impegni presi in materia di clima e, in alcuni casi, essere pronti a prenderne di più audaci ha chiosato Mario Draghi durante il suo intervento.

I costi non possono ricadere sui cittadini

«Dobbiamo sederci insieme e ragionare molto attentamente a livello europeo. Nessuno di noi è disposto ad aumentare il costo sociale di questa transizione» ecologica e ambientale «ma allo stesso tempo nessuno di noi è disposto a ignorare le conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici» ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Il ruolo dell’Italia

«L’Italia accoglie con favore il ‘Global Methane Pledge’. Dobbiamo raggiungere un’intesa comune sulla necessità di ridurre in modo significativo tutte le emissioni di gas a effetto sera, compreso il metano, nel prossimo decennio. E dobbiamo basarci sull’accordo raggiunto nella riunione del G20 sul clima a Napoli, che sottolinea l’importanza di meccanismi di monitoraggio credibili. Questo è solo uno dei passi da compiere nei prossimi mesi e anni. Presidente Biden non vedo l’ora di continuare a lavorare con tutti voi per un futuro più sostenibile ed equo» ha concluso Draghi.