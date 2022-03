Clima, allarme dell’Istat: nei capoluoghi 1,2 gradi in più in vent’anni

Si parla non da anni, ma da decenni, di cambiamento climatico. L’Italia non ne è immune e ora l‘Istat ha lanciato un nuovo allarme relativo alle temperature dei capoluoghi di regione nell’ultimo ventennio. Un report importante per studiare e analizzare gli effetti del surriscaldamento globale e le modifiche che il pianeta continua a subire, giorno dopo giorno. Nel 2020, rispetto ai valori registrati nel trentennio 1971-2000, si è registrato un aumento di 1,2 gradi rispetto alla temperature media dei capoluoghi: adesso è 15,8 gradi, contro i precedenti 14,6.

Dalle notti tropicali ai giorni estivi: l’Italia si scopre più calda

All’interno del report l’Istat parla di due importanti indicatori: le notti tropicali e i giorni estivi. Si tratta rispettivamente di giornate in cui la temperatura minima maggiore supera rispettivamente i 20 e i 30 gradi centigradi. Nel 2020 sono cresciuti entrambi. Rispetto al trentennio 1971-2000 si parla di 15 giorni estivi in più e 18 notti tropicali. Nel primo caso le città più colpite sono state Aosta, Perugia, Roma e Trieste, mentre nel secondo Napoli, Milano, Catanzaro e Palermo.

La pioggia del 2020: allarme siccità

Un altro allarme riguarda la siccità. Il 2020 è stato l’anno meno piovoso dal 2011, il peggiore nel decennio. Un problema che riguarda soprattutto 22 città metropolitane, soprattutto Napoli, Catanzaro e Catania. Ma è il nord Italia a vivere un grosso problema di siccità, evidenziato ad esempio dalla secca del Po. Napoli, Genova, Catanzaro, Firenze, Bologna e Milano sono i capoluoghi più colpiti dal problema.

I dati positivi: aumentano i boschi urbani

L’Istat mette in evidenza, inoltre, almeno un dato positivo. Aumenta la creazione di boschi in città, per mitigare gli effetti del calore e l’aumento delle temperature nelle aree urbane. Si parla di un incremento della superficie del 14,9 per cento nell’ultimo decennio, cioè 11,6 milioni di metri quadri. 47 i capoluoghi coinvolti, contro i 31 del 2011.