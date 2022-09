Clienti fuggono senza pagare, cameriera costretta a saldare il conto: bufera sul locale

Un episodio davvero paradossale è stato raccontato dall’Irish Mirror: dei clienti sono fuggiti da un locale senza pagare e il gestore ha obbligato la cameriera a saldare il conto. Ecco cosa è successo nei dettagli.

Clienti fuggiti senza pagare: cosa è successo

Dopo il danno, anche la beffa: è questo il proverbio che potrebbe descrivere al meglio ciò che è successo a una cameriera in Irlanda dopo che è stata costretta a pagare un conto non saldato. La vicenda, raccontata dal giornale Irish Mirror, vede come protagonisti un gruppo di clienti che ha ordinato in un locale, consumato, e poi è fuggito via senza pagare. A quel punto il gestore del locale ha obbligato la dipendente a saldare il conto. La madre della ragazza non ha accettato questa situazione e ha denunciato il fatto a una radio locale, spiegando che la figlia ha lavorato quasi gratis dopo questo episodio, visto che doveva pagare il conto.

Al riguardo, la madre della cameriera ha detto: «È folle far pagare a lei la disonestà di qualcun altro». Tuttavia, sembra che questa sia una legge aziendale del locale e la ragazza era a conoscenza di ciò. Non a caso, in precedenza anche un suo collega era stato costretto a sborsare 90 euro per la stessa vicissitudine.

Le reazioni sulla vicenda

Sui social questa vicenda ha suscitato diverse reazioni ovviamente quasi tutte in favore della giovane cameriera. In un commento si legge: «Comportamento assolutamente disgustoso da parte di questo ristorante. Non c’è da stupirsi che poi non trovino personale». Alcuni utenti hanno poi consigliato la cameriera di rivolgersi al Workplace Relations Commission, un ente irlandese che si occupa di svolgere un ruolo simile a quello dei tribunali del lavoro del Regno Unito, denunciando l’accaduto.

Un altro utente invece ha scritto: «È una vergogna che i datori di lavoro la facciano franca. È sfruttamento perché la maggioranza avrà un salario minimo e sarà giovane». Questa situazione ha creato sicuramente un precedente e chissà se ci saranno risvolti nell’immediato futuro.