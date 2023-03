Il cliente stasera su Rai5: trama, cast e curiosità

Taraneh Alidoosti e Shahab Hosseini sono protagonisti de Il cliente, film del 2016 in onda stasera 14 marzo alle 21.15 su Rai5. Premio Oscar come miglior progetto in lingua straniera, racconta la storia di una giovane coppia di Teheran, entrambi attori teatrali. Quando un incidente sconvolge la vita della donna, i due hanno reazioni diverse che rischiano di incrinare per sempre il loro rapporto. Nel cast figurano anche Babak Karimi e Mojtaba Pirzadeh. La regia è di Asghar Fahradi, che ha adattato un soggetto di Arthur Miller. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Il cliente, trama e cast del film stasera 14 marzo 2023 su Rai5

La trama del film si concentra su Emad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti), entrambi attori per la medesima compagnia teatrale di Teheran. I due condividono tutto, dal lavoro per l’allestimento di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller alla vita matrimoniale. Improvvisamente devono abbandonare per sempre il palazzo in cui abitano per rischio crolli e trovano una sistemazione grazie al loro amico e collega Babak (Babak Karimi). Quest’ultimo però tace sul fatto che la precedente inquilina fosse una prostituta che usava proprio l’appartamento per ospitare i suoi clienti. Un giorno, proprio uno di questi si presenta alla porta ma Rana, credendo si tratti di Emad, apre senza controllare. L’uomo, pur sorpreso di non trovare la squillo, la aggredisce, lasciando però sul posto oggetti personali e denaro.

Dopo l’incidente, il rapporto tra Emad e Rana si incrina. Mentre lui vorrebbe denunciare tutto alla polizia, la ragazza insiste per dimenticare la vicenda senza parlarne più. La spaccatura diviene sempre più profonda, soprattutto quando i ricordi non permettono a Rana di usare il bagno in cui è stata aggredita o persino di restare da sola in casa. Emad decide quindi di indagare personalmente, senza far sapere nulla alla moglie, e rintraccia il potenziale aggressore grazie agli oggetti personali trovati in casa. Si imbatte in un giovane di nome Majid (Mojtaba Pirzadeh) e, con la scusa di un trasloco, lo attira in trappola per vendicarsi. Scoprirà presto di aver sbagliato e che la persona che cerca è ben diversa.

Il cliente, qualche curiosità sul film stasera 14 marzo 2023 su Rai5

Star del film è Taraneh Alidoosti, finita nel mirino del regime iraniano in occasione delle proteste per la morte di Mahsa Amini. Lo scorso dicembre, l’attrice era stata anche arrestata nella capitale dell’Iran con l’accusa «aver pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos». La star aveva pubblicato un post su Instagram per esprimere solidarietà a Mohsen Shekari, il primo condannato a morte dal regime. Alidoosti si era inoltre schierata al fianco dei manifestanti, pubblicando sugli account social una foto senza velo e con in mano lo slogan delle proteste “Donna, vita, libertà”. Tornando a Il cliente, il progetto ha vinto nel 2017 il premio Oscar come “Miglior film straniero”, categoria per cui aveva ricevuto la nomination ai Golden Globes. Successi anche a Cannes per la sceneggiatura e l’attore protagonista Hosseini. Ottima infatti la critica come dimostra il 96 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes.