Clementino e la fidanzata si sono lasciati: l’annuncio del cantante

Clementino e la fidanzata si sono lasciati. L’annuncio è giunto durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone dove il rapper era ospite per parlare del successo di The Voice Senior.

Clementino e la fidanzata si sono lasciati

Il cantante è stato tra gli ospiti del format per parlare del recente successo di The Voice Senior e The Voice Kids. Durante la puntata la conduttrice ha riservato al rapper napoletano una bella sorpresa, un duetto con la sorella Milly. E proprio della sua famiglia ha parlato Clementino nell’intervista, e del rimpianto di dover lavorare molto lontano da casa.

Dichiarazioni intime ed un’atmosfera rilassata che hanno portato la Bortone a fare domande sul futuro e a chiedere al rapper se volesse avere dei figli: «Senti, ma vogliamo mettere su famiglia?». Una curiosità alla quale Clementino ha risposto in maniera inaspettata: «Sono single. Non ho la fidanzata, come faccio a fare un figlio?».

Chi è Martina Difonte

La notizia ha colto tutti di sorpresa dato che la storia con la ballerina ed attrice Martina Difonte sembrava essere solida. Tante le foto della coppia sui social, sempre affiatati e felici. I due, invece, sembra si siano lasciati, almeno stando alle parole di Clementino annunciate seccamente nell’intervista della Bortone. Al momento, Martina Difonte, non ha commentato l’accaduto.

La ragazza 25enne è una cantante ed attrice di Lucera, in Puglia. Si è fatta notare anche come attrice recitando ne Le isole dalle acque verdi, La grande guerra del Salento e Via le mani dagli occhi.

Clementino e la Difonte stavano insieme da circa due anni. Fu proprio il cantante nel 2021 ad ufficializzare la storia sul suo profilo Instagram.