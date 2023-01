Clementino, chi è: fidanzata e canzoni del giudice di The Voice Senior

Clementino è un noto rapper italiano conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a The Voice Senior e molto apprezzato dagli appassionati di hip hop e freestyle. Vediamo quali sono i suoi album più famosi e cosa si sa sulla sua vita privata.

Clementino: biografia e canzoni

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982 ed è tra i principali rappresentanti del freestyle italiano. Nel 2006 incide il suo primo album, Napolimanicomio, ma solo nel 2013 si afferma nel mondo musicale firmando con la grande major discografica Universal.

Cresciuto nell’ambiente del freestyle napoletano prima con i Trema Crew e successivamente con i TCK, affina le sue tecniche divenendo uno degli artisti più abili del panorama nazionale e raggiungendo il podio in competizioni come Tecniche Perfette nel 2004, Da Bomb nel 2005, Valvarap e 2theBeat nel 2006. Ha collaborato con Fabri Fibra dando vita ai Rapstar e nel 2013 ha inciso il disco Mea culpa – posizionatosi quarto nella Classifica FIMI Album e aggiudicatosi il disco d’oro. Dal suo primo disco sono tanti i successi del rapper napoletano: Afterparty, I.E.N.A., Non è gratis e, l’ultimo nato, Black Pulcinella, che lo porteranno in una serie di concerti in tutta Italia.

Alla passione per la musica ha unito quella per il teatro: un amore che, come ha affermato lui stesso, gli ha consentito di affinare alcune caratteristiche come il contatto con il pubblico e l’arte della parola.

Il ruolo a The Voice Senior e la fidanzata

La notorietà televisiva arriva nel novembre 2020 quando veste per la prima volta i panni di giudice nel programma The Voice Senior, il fortunato format condotto da Antonella Clerici che lo vedrà nuovamente sulle poltrone rosse insieme a Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e, in questa edizione, Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri. Dal 19 gennaio sarà inoltre su Prime Video con Lamborghini – The man behind the legend dove recita accanto a Gabriel Byrne, Mira Sorvino e Fortunato Cerlino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è legato sentimentalmente a Martina Difonte, attrice e ballerina che sul suo profilo Instagram definisce come «la mia vita».